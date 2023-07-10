Жители 42 населенных пунктов Подмосковья подали заявки на коллективное подключение к газу

Жители сорока двух населенных пунктов региона направили заявки на коллективное подключение к газу в рамках программы «Смарт-газификация», сообщили в Минэнерго области. Проект реализует компания «Мособлгаз».

Программа позволяет провести газ в СНТ и дачных товариществах, если от местных жителей поступит коллективная заявка. В этом случае стоимость подключения будет ниже, так как объединение позволит сократить затраты.

Чтобы присоединиться к программе, нужно на портале проекта найти необходимый населенный пункт, оформить заявку и пригласить жителей поддержать ее.

После сбора заявок от соседей будет разработана схема газоснабжения и выполнен предварительный расчет стоимости работ по газификации.