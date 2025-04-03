Жители Московской области могут принять участие во всероссийском диктанте ЖКХ

Партия «Единая Россия» запускает второй Всероссийский Диктант ЖКХ для проверки знаний и повышения правовой грамотности граждан. Он проходит в рамках проекта Партии «Школа ЖКХ» до 20 апреля.

Цель акции — повышение правовой грамотности граждан в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг.

В рамках акции участники смогут проверить свои знания, пройдя онлайн-тестирование на портале «Школа ЖКХ». Оно включает в себя вопросы, относящиеся к сферам управления многоквартирным домом, предоставления жилищных и коммунальных услуг, а также защиты прав потребителей таких услуг. Каждое тестовое задание состоит из 25 вопросов, на ответы отводится 25 минут.

По итогам успешно пройденного тестирования (не менее 20 правильных ответов) формируется электронный сертификат, удостоверяющий полученный результат. Победителям акции будут вручены благодарственные письма или грамоты.