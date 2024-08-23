Жители Подмосковья могут онлайн подписать договор на техобслуживание газового оборудования

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Жители региона теперь могут в дистанционном формате подписать договор на техобслуживание газового оборудования, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно подать заявку на портале АО «Мособлгаз» и через личный кабинет отправить требуемые документы. После этого заявителю поступит проект договора — он появится в разделе «Мои заявки».

Далее нужно оформить электронную цифровую подпись, предварительно пройдя регистрацию на сайте госуслуг, и подписать договор.