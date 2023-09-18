Жители Подмосковья сэкономили свыше ста миллионов рублей на оплате ЖКУ

Благодаря акции «Скидка 1% при оплате коммунальных услуг через СБП!» жители региона смогли сэкономить более ста миллионов рублей, оплачивая ЖКУ. Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ региона.

Акция началась летом. В ее рамках можно на один процент снизить платеж за месяц, если проводить оплату в личном кабинете расчетного центра, используя Систему быстрых платежей.

Принять участие в акции можно до конца года. Подробная информация об условиях участия в ней представлена здесь.

Оплатить ЖКУ в области можно не только в личном кабинете центра, но также с помощью платежных терминалов, QR-кода в квитанциях и в банках.