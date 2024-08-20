Жители Подмосковья семь миллионов раз воспользовались «Картой коммунальных услуг»

Жители региона порядка семи миллионов раз воспользовались «Картой коммунальных услуг» с момента запуска сервиса. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В более чем 4,7 миллиона случаев сервисом пользовались с мобильных устройств, в 2,3 миллиона случаев — с компьютера.

На карту нанесены 54 тысячи многоквартирных домов региона. Найти нужный дом можно с помощью фильтра по городскому округу, улице и номеру здания.

Активность пользователей повышается с мая — это связано с плановым отключением горячей воды.

Все желающие могут подписаться на получение уведомлений от сервиса касательно отключений горячей воды. С начала работы сайта подписку оформили пять с половиной тысяч жителей.