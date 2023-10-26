Жители Подмосковья в рамках экологической акции сдали на переработку 175 тонн старых шин

Жители региона в ходе экологической акции «Сдай старые шины на Мегабак» сдали на переработку 175 тонн старых покрышек. Об этом сообщили в областном Министерстве ЖКХ.

По словам главы министерства Антона Велиховского, указанный объем сданных покрышек сопоставим с комплектами из четырех шин почти для шести тысяч автомобилей.

В ведомстве напомнили, что акция началась десять дней назад. Она завершится в середине следующего месяца. В ее рамках жителям предлагается привезти старые автомобильные шины на любую площадку проекта «Мегабак». Их в области более шестидесяти.

Всего на площадки «Мегабак» с 2019 года привезли около двухсот тысяч кубометров вторсырья.