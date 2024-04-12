Жители Подмосковья зафиксировали 70 эпизодов неправильной парковки во дворах с начала месяца

Жители Подмосковья зафиксировали семьдесят эпизодов неправильной парковки во дворах с начала месяца. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Так, в сорока шести случаях водители оставляли автомобили возле контейнерных площадок. В двадцати четырех транспортные средства были припаркованы в зоне зеленых насаждений.

«К сожалению, после таких инцидентов вместо газона остается только грязь и поврежденный почвенный слой, который требует восстановления», - рассказала глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

Общая сумма выписанных с начала месяца штрафов составила 278 тысяч рублей. К примеру, в Ленинском округе 22 автовладельца были оштрафованы на 110 тысяч рублей.