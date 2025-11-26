Жители просили — власти сделали: в Темнове и Воронине появились две новые современные контейнерные площадки

В городском округе Клин продолжают обновлять места для сбора мусора. 25 ноября в деревнях Темново и Воронино установили две новые контейнерные площадки — работы провели по обращениям жителей Восточного территориального округа.

По словам представителя администрации Павла Плюснина, конструкции соответствуют современным требованиям: бетонное основание, прочный металлический каркас, 3D-сетка и крыша. Новые площадки удобнее и для жителей, и для коммунальных служб: теперь контейнеры можно выгружать с высоты около метра, что делает уборку аккуратнее и чище.

На каждой площадке разместят отдельные накопители для влажных и сухих отходов.

В этом году в округе модернизируют 20 подобных точек, а за последние три года оборудовано уже около 150 новых площадок.