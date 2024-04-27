Жителям Клина сообщили о планах модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству инициировал проведение открытой трибуны, в ходе которой спикеры обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры в Подмосковье: текущее состояние и дальнейшие планы развития.

На мероприятии, в частности, проинформировали о графике модернизации объектов теплоснабжения и развития инженерной инфраструктуры в городском округе Клин.

Работы будут проводить высоквалифицированные специалисты в текущем и следующем году. Программа модернизации теплоснабжения коснется 69 тыс. горожан, которые будут получать еще более качественные услуги. В рамках ее реализации рабочие намерены осуществить строительство и реконструкцию котельных.

«В 2024 году планируется строительство 5 котельных на ул. Радищева, ул. 50 лет Октября, в промзоне «Медстекло», в мкр. Майданово, ул.Ледового Дворца. Реконструкция 2 котельных на ул. Ленина, в д. Решоткино, с. Петровское», — сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Также специалисты реализовали производство блочно-модульных котельных и намерены провести реконструкцию клинских сетей.

«Произведены 10 блочно-модульных котельных в д. Кузнецово, п. Нудоль, д. Выголь, п. Марков Лес, пос. Чайковского, д. Струбково, д. Слобода, д. Раздолье, с. Воздвиженское. Будет проведена реконструкция 19 км сетей на ул. Радищева, ул. 50 лет Октября, в промзоне «Медстекло», мкр. Майданово, у Ледового Дворца, на ул. Ленина, в д. Кузнецово, п. Нудоль, д. Выголь, п. Марков, Лес, пос. Чайковского, д. Струбково, д. Слобода, д. Раздолье, с. Воздвиженское, д. Решоткино, с. Петровское», — информирует пресс-служба Мособлдумы.

В Мособлдуме также составили план работ на 2025 год, в рамках которого в разных районах Клина планируется строительство блочно-модульных котельных (шесть объектов) и ЦТП (в количестве девяти единиц), реконструкция четырех котельных и 8 км сетей. Программа коснется 20 тыс. человек.

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры» в округе в нынешнем году запланирован ввод сети водопровода для жилых домов в деревнях Шарино и Жуково.