Жителям Коломны напомнили о необходимости продлить договор на техобслуживание газового оборудования

Газовое оборудование в частном владении или в квартире – вещь удобная, но при этом требующее постоянного контроля.

К сожалению не все владельцы жилья считают обязательным продлевать договоры на техобслуживание или попросту забывают. Почти полсотни домовладений в деревне Нецепино обошли на днях специалисты «Мособлгазсервис». Они встретились с собственниками частных домов, которые вовремя не продлили договор.

Людям напомнили о необходимости тщательного наблюдения за газовым оборудованием и вручали уведомления о необходимости продления договора. Те, кого не оказалось дома, смогли потом найти у себя на воротах наклейки с напоминанием о прохождении ТО ВДГО.

На каждой такой листовке владелец мог найти контактный номер, по которому можно связаться с организацией и решить все нюансы, договориться и о дате техобслуживания.

«В целом абоненты реагировали на наш обход адекватно и с пониманием. Некоторые собственники заключили договор на ТО ВДГО в тот же день», – рассказывает мастер ООО «Мособлгазсервис» Анастасия Мустафина.

Кстати, следующие обходы пройдут в селе Биорки и поселке Первомайский 27 сентября, а в селе Нижнее Хорошово 30 сентября.

Напомним, с 1 января 2024 года техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будет выполнять только одна специализированная организация - АО «Мособлгаз». Благодаря такому шагу ТО будет проходить по всем правилам и нормам, а людям не придется платить за несуществующую услугу, как часто бывало с частными мелкими компаниями по техобслуживанию.