Жителям Московской области разъяснили, как добиться перерасчета за коммунальные услуги

Так, если вода в квартире отключена более, чем на четыре часа за раз, или более, чем на восемь часов за месяц, то оплата этой коммунальной услуги будет снижаться на 0,15% от месячного расчета за каждый следующий час отключения. Исключением являются аварии и ежегодные отключения горячей воды с целью проведения ремонтных работ.

Также перерасчет возможен в случае подачи некачественной воды – к примеру, если у нее неприятный запах или если она ржавая. Правда, в такой ситуации потребуется проведение экспертизы – ее организатором должен выступить поставщик коммунальной услуги.

Кроме того, если в какие-то дни температура горячей воды ниже установленной нормы (шестьдесят градусов), то за эти дни ее подачу можно не оплачивать.

Что касается электричества, перерасчет можно сделать в случае его отключения – на сутки, если здание подключено к одному источнику питания, или на два часа, если работает два независимых источника питания. Плата будет снижаться на 0,15% за каждый час отключения.

Если коммунальные услуги оказываются некачественно, следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу УК.