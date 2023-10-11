Жителям Подмосковья напомнили, как подготовить дом к подключению газа

В Минэнерго Подмосковья напомнили жителям, как подготовить дом к подключению газа. В ведомстве подчеркнули, что важно провести строительные работы для смены типа отопительной системы.

Готовить дом к подключению газа должна специализированная организация. Специалистам требуется установить газоиспользующее оборудование в соответствии с проектной организацией. Также нужно оборудовать системы отопления, вентиляции, заземления. Помимо этого, рекомендуется установить стабилизатор напряжения.

Если ранее в доме использовалась дровяная печь, требуется обвязка топочной, демонтаж печи, монтаж системы вентиляции и дымоудаления. Если использовался электрокотел, то нужно оборудовать вентиляционную систему. Если использовался сжиженный газ, необходимо заменить форсунки газового котла, проверить работу системы вентиляции, провести монтаж контура заземления.