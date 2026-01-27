Жителям Подмосковья объяснили, почему экскаваторы-погрузчики зимой прокручивают колеса

Жителям Подмосковья объяснили, зачем экскаваторы-погрузчики прокручивают колеса зимой. До этого в СМИ появилось видео уборки снега, на котором трактористы прокручивают колеса техники, стоящей на месте. В материале утверждалось, что таким образом работники накручивают пробег.

В действительности, в холодное время года, когда ковш трактора и его гидравлические приводы активно используются для уборки снега, погрузчик могут поднимать на ковше, чтобы безопасно прогреть и «размять» трансмиссию, избежать поломок или освободить примерзшие колеса.

На сильном холоде масло густеет в коробке передач, гидротрансформаторе, редукторах, поворотных шарнирах переднего моста. Чтобы прогреть его перед большой нагрузкой, экскаватор-погрузчик поднимается на задних аутригерах и на переднем ковше и заводится на холостом ходу. В результате масло циркулирует и выходит в рабочую температуру — 40–50 градусов.

Также колеса техники могут тяжело крутиться после ночной стоянки. В таком случае, прокручивая их в воздухе, механизатор помогает маслу быстрее обтечь шестерни и подшипники.

Возможны случаи, когда колеса техники примерзают к земле или попадают в затвердевшую наледь. Подняв машину, оператор может «отлепить» их, не повреждая шины или трансмиссии.

Кроме того, такая техника помогает проверить исправность рулевого и приводного мостов машины.