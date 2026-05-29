Жителям Подмосковья рассказали, как сменить тариф на электроэнергию без визита в МосОблЕИРЦ

В МосОблЕИРЦ рассказали жителям Подмосковья, как в онлайн-формате сменить тариф на электроэнергию. Наиболее выгодный тариф можно рассчитать в личном кабинете центра в разделе «Сервисы».

Чтобы сменить тариф онлайн, нужно зайти в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и перейти в раздел «Отправить обращение». Далее «Прибор учета», затем «Корректировка данных ПУ». Там нужно подать заявку и прикрепить фото с актуальными показаниями счетчика по всем тарифным зонам.

Для обладателей многотарифных счетчиков доступны одноставочный и дифференцированный тарифы. В рамках первого стоимость электроэнергии в любое время суток одинакова. В рамках второго — стоимость зависит суточных зон: дневная, ночная и пиковая.

