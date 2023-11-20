Жителям Подольска напомнили, куда обращаться по вопросам отопления

Зима постепенно вступает в свои права. За окном все чаще можно увидеть пушистые хлопья снега, да и температура уже не поднимается выше нуля. В такую погоду очень хочется, чтобы дома было тепло. И если это не так, то стоит немедленно сообщить об этом в соответствующие службы. Об этом напомнили жители Подольска.

Итак, подольчане могут задать свои вопросы по теме запуска отопления по: 8(4967) 50-02-66. А также получить ответы на обращения через телеграм-чаты «Подольск ЖКХ», «Качество отопления и горячего водоснабжения».

Ну а если вы предпочитаете традиционный – телефонный канал, звоните – по номеру аварийно-диспетчерской службы МУП «УК Подольск»: 8(4967)50-00-50.