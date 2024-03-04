Жителям поселка Васькино представили комплексную программу энергоснабжения Чехова

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин совместно с представителями ПАО «Россети Московский регион» провели встречу с жителями поселка Васькино и окрестных населенных пунктов. Слушателям представили комплексную программу развития энергосбережения г.о. Чехов.

Отмечается, что территория, о которой шла речь, стала одной из пострадавших от отключений электричества в период новогодних праздников. Для того, чтобы подобных случаев не происходило, к началу осенне-зимнего периода будет построено 4 распределительных центра мощностью 10 кВ. Специалисты уверяют, что благодаря этому удастся разгрузить уже функционирующие линии и избежать частых аварий, как было этой зимой.

Кроме того, в текущем году планируется построить более 30 км кабельных сетей, напряжением 10 кВ и провести усиление сети 35-110 кВ.

Ознакомиться со схемой развития энергоснабжения округа можно по ссылке: (https://agoch.ru/article/shema-razvitiya-elektrosnabzheniya-g-o-chehov-517354).