Зима прошла, а мусор остался: в Бурятии выяснили, почему жители нескольких поселков жили среди отходов

В Кабанском районе Бурятии жители трех сел больше двух месяцев оставались без вывоза твердых коммунальных отходов. Прокуратура заинтересовалась ситуацией и провела проверку.

Выяснилось, что за вывоз мусора на территории Бабушкинского, Выдринского и Кабанского поселений отвечала компания ООО «Система». Однако с января по февраль 2026 года организация свои обязательства не выполняла.

Генерального директора фирмы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. После вмешательства надзорного ведомства скопившиеся отходы с территории поселений наконец вывезли.

