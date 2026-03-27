Зима прошла, а мусор остался: в Бурятии выяснили, почему жители нескольких поселков жили среди отходов
В трех поселениях Бурятии два месяца не вывозили мусор — прокуратура заставила
В Кабанском районе Бурятии жители трех сел больше двух месяцев оставались без вывоза твердых коммунальных отходов. Прокуратура заинтересовалась ситуацией и провела проверку.
Выяснилось, что за вывоз мусора на территории Бабушкинского, Выдринского и Кабанского поселений отвечала компания ООО «Система». Однако с января по февраль 2026 года организация свои обязательства не выполняла.
Генерального директора фирмы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. После вмешательства надзорного ведомства скопившиеся отходы с территории поселений наконец вывезли.
