Зимний коллапс в Волгограде: лед в реке стал причиной масштабного ЧП в двух районах

В четверг, 15 января, жители двух крупных районов Волгограда столкнулись с неожиданным отключением холодного и горячего водоснабжения. По информации портала «Волгоград Онлайн», речь идет о Кировском и Советском районах, где суммарно проживает около 230 тысяч человек.

Жалобы на внезапное прекращение подачи воды, о котором не было предварительного уведомления, начали поступать утром. Жители также возмущались отсутствием информации о сроках восстановления нормального водоснабжения.

В водоснабжающей компании объяснили происшествие экстремальными погодными условиями. По их словам, сильное похолодание вызвало активное образование шуги — скопления рыхлого льда в толще воды, что серьезно затруднило процесс водозабора из Волги. Специалисты пообещали, что провели наладку оборудования и в ближайшее время параметры водоснабжения будут нормализованы.

Однако эти объяснения не убедили местных жителей. Один из волгоградцев в соцсетях возмущенно заявил, что за один год в Кировском районе воду отключали столько же раз, сколько за предыдущие 40 лет в Краснооктябрьском, и задался вопросом, почему аналогичные проблемы с шугой не возникают в других районах города.