«Зловоние превратилось в адский смрад»: жители Дмитрова бьют тревогу из-за разлива канализационных стоков

По подмосковному Дмитрову который день витают неприятные запахи, о чем местные жители сообщили в соцсетях. В городе, как рассказывают очевидцы, вышел из строя канализационный коллектор, стоки разлились по улицам.

Специалисты ремонтируют трубопровод и перекачивают стоки вокруг поврежденного участка с помощью мобильных насосных установок. А жители, тем временем, жалуются на нестерпимую вонь.

«Зловоние за две недели бездействия ремонтников превратилось просто в адский смрад. Скоро, извините, весь город затопит. В микрорайоне имени Аверьянова уже чувствуется этот запах. И вода из кранов уже вторую неделю течет ржавая», — рассказала одна из жительниц корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как сообщили в пресс-службе городского округа Дмитров, злосчастный коллектор еще не починили.

Ранее мы писали, что жители Дмитрова бьют тревогу из-за зловонной реки.