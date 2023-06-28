«Всю ночь с закрытыми окнами без кислорода»: жители Дмитрова бьют тревогу из-за зловонной реки
Жители Дмитрова мучаются от запаха фекалий из-за сбросов канализации в реку
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Река Березовец в Дмитрове печально известна среди местных жителей как источник постоянного зловония. По рассказам горожан в соцсетях, в водоем все время сливают канализационные отходы.
Елена И. (Имя изменено — Прим. ред.), которая живет на Луговой улице рядом с речкой, сообщила нам, что не может даже открыть окна из-за запаха фекалий.
«В теплое время года с 21 до 23 часов постоянно сливают отходы. Может и в зимнее, но, видимо, через лед мы не чувствуем запах. Окна открыть нельзя, можно всю ночь с закрытыми окнами просидеть без кислорода», — рассказала женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседницы, сбросы происходят в том месте, где река Березовец впадает в канал Старая Яхрома, в районе ЖК «Дмитрослав».
В местной администрации на жалобы жителей ответили, что все эти неприятные явления происходят из-за аварии на канализационном коллекторе.
«Требуется замена 20 метров труб по причине их критического износа. МУП „Некрасовский водоканал“ приступил к работе по устранению проблемы. Организовали перекачку насосом стоков на КНС, минуя место аварии. Ориентировочный срок окончания работ — завтра», — рассказали в администрации Дмитровского городского округа.
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