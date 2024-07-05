Фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский» пройдет в Московской области

В конце июля, 20 и 21 числа, в Подмосковье пройдет фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский», в ходе которого гости смогут посетить посетить знаковые для писателя Федора Достоевского места, а также различные театральные премьеры. Мероприятия пройдут в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Московской области.

«Мы привлекаем прекрасных драматургов, литераторов, писателей. Фестивалем заинтересовался режиссер из Индии. Надеемся, что в будущем проект станет международным», — сказал народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов.

Организатором фестиваля выступает Правительство Продмосковья. По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, мероприятие позволит привлечь в регионе больше туристов. Глава ведомства уточнил, что оно, в том числе, пройдет на территории музея-усадьбы «Даровое» и в Зарайском кремле.

«Надеемся, что фестиваль станет ежегодным, будет привлекать туристов и, безусловно, бизнес. Строительство отелей, гостевых домов, кафе, ресторанов — сейчас мы активно этим занимаемся», — добавил он.

Гала-премьерой события станет спектакль-концерт «Бедные люди» по первому роману писателя. В нем примут участие Евгений Миронов и Юлия Хлынина, а также камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Помимо этого, в музее-усадьбе «Даровое» пройдут премьера саунд-спектакля «Поле», спектакль-путешествие по реке Осетр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека» и не только. Гостей также ждут дискуссии и встречи с писателями, издателями и исследователями творчества Достоевского, выставка графики, ярмарка и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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