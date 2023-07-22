Градус древности: создатели подмосковного Музея русской водки думают о запуске гастрономического тура

Спирт, настоянный на сухом лишайнике, картофельное вино… Такими технологическими достижениями могли похвастаться в XIX веке наши виноделы. В XVIII веке на основе ржи и других злаковых создавались диковинные продукты брожения. А если копнуть в глубь веков, там нам откроются совсем невероятные рецепты. Историю этих необычных экспериментов, проводившихся в попытке создать «годный» алкоголь, теперь хранит новый музей в Балашихе . По данным Министерства культуры и туризма Московской области, на открывшейся в усадьбе экспозиции – более 500 уникальных экспонатов, в том числе из собрания царской семьи.

«Это не просто выставка, а целая хронология событий, собирающая в себе все, что происходило с культурой винокурения России с XIV века по настоящее время, – рассказали в пресс-службе музея. – Мы постарались собрать лучшие экспонаты разных эпох, включая реликвии императорской фамилии».

На полках соседствуют самые разные бутыли, штофы, кувшины, банки и склянки. Вот сосуды в форме медведя от ведущих виноделов XIX века Смирнова и Шустова, а вот литровая тара от Штритера и Бекмана.

Фото: [ из архива музея Русской водки в Горенках ]

Идея создания музея появилась, как только владелец усадьбы депутат Госдумы Вячеслав Фомичев привел в порядок ее уникальный грот. Это подземное сооружение, сложенное из натурального камня, на региональном уровне получило статус объекта культурного наследия. Даже в самую сильную жару там прохладно, как в каменоломне. Однако солнечный свет туда все же проникает – через отверстие в потолке, напоминающее дыру в куполе римского Пантеона. Старые хозяева хранили в этом укромном месте шампанское и другие вина.

Особая гордость выставки – посуда и «рабочая утварь» из кабинета Дмитрия Менделе­ева. Народный миф гласит, что ученый является автором рецепта классической русской водки. Не беремся утверждать наверняка, что создателю таблицы химических элементов принадлежит как раз тот самый идеальный и правильный рецепт (многие историки настаивают, что к нему приложили руку и другие специалисты, так что он был усовершенствован только спустя годы), но то, что Менделеев внес вклад в создание совершенного спирто­содержащего продукта, спорить никто не берется.

Кстати, дегустация в музее не предусмотрена. В экспозиции – только посуда и рецепты, изложенные на бумаге. Но создатели Музея русской водки в Горенках не исключают, что когда-нибудь организуют к себе гастрономический тур. Загвоздка только в том, чтобы найти специалистов, готовых воссоздать вкус отечественного спиртного «по древним манускриптам».

Возрастной ценз: 12+