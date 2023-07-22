Градус древности: создатели подмосковного Музея русской водки думают о запуске гастрономического тура
В усадьбе Горенки открылся Музей русской водки, где можно увидеть императорские реликвии
Фото: [Светлана Денисова/ТАСС]
Спирт, настоянный на сухом лишайнике, картофельное вино… Такими технологическими достижениями могли похвастаться в XIX веке наши виноделы. В XVIII веке на основе ржи и других злаковых создавались диковинные продукты брожения. А если копнуть в глубь веков, там нам откроются совсем невероятные рецепты. Историю этих необычных экспериментов, проводившихся в попытке создать «годный» алкоголь, теперь хранит новый музей в Балашихе. По данным Министерства культуры и туризма Московской области, на открывшейся в усадьбе экспозиции – более 500 уникальных экспонатов, в том числе из собрания царской семьи.
«Это не просто выставка, а целая хронология событий, собирающая в себе все, что происходило с культурой винокурения России с XIV века по настоящее время, – рассказали в пресс-службе музея. – Мы постарались собрать лучшие экспонаты разных эпох, включая реликвии императорской фамилии».
На полках соседствуют самые разные бутыли, штофы, кувшины, банки и склянки. Вот сосуды в форме медведя от ведущих виноделов XIX века Смирнова и Шустова, а вот литровая тара от Штритера и Бекмана.
Фото: [из архива музея Русской водки в Горенках]
Идея создания музея появилась, как только владелец усадьбы депутат Госдумы Вячеслав Фомичев привел в порядок ее уникальный грот. Это подземное сооружение, сложенное из натурального камня, на региональном уровне получило статус объекта культурного наследия. Даже в самую сильную жару там прохладно, как в каменоломне. Однако солнечный свет туда все же проникает – через отверстие в потолке, напоминающее дыру в куполе римского Пантеона. Старые хозяева хранили в этом укромном месте шампанское и другие вина.
Особая гордость выставки – посуда и «рабочая утварь» из кабинета Дмитрия Менделеева. Народный миф гласит, что ученый является автором рецепта классической русской водки. Не беремся утверждать наверняка, что создателю таблицы химических элементов принадлежит как раз тот самый идеальный и правильный рецепт (многие историки настаивают, что к нему приложили руку и другие специалисты, так что он был усовершенствован только спустя годы), но то, что Менделеев внес вклад в создание совершенного спиртосодержащего продукта, спорить никто не берется.
Кстати, дегустация в музее не предусмотрена. В экспозиции – только посуда и рецепты, изложенные на бумаге. Но создатели Музея русской водки в Горенках не исключают, что когда-нибудь организуют к себе гастрономический тур. Загвоздка только в том, чтобы найти специалистов, готовых воссоздать вкус отечественного спиртного «по древним манускриптам».
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