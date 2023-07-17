В Подмосковье открылся Музей русской водки

Историки утверждают, что на этом месте винокурение получило развитие с начала XVIII века. Организаторы музея гордятся, что на стендах выставлена антикварная посуда — штофы, сосуды, бутыли. Эти ценные экспонаты, как правило, не выпускались массовыми тиражами, их заказывали к юбилеям и большим датам. Есть в музее даже посуда царской семьи.

Отметим, что с прошлого года в старинной усадьбе и прилегающей территории по инициативе депутата Госдумы Вячеслава Фомичева ведутся работы по реконструкции. При этом они не мешают музейной деятельности.

Ранее сообщалось, что подмосковные строители восстановили жилой комплекс в центральном районе Мариуполя.