В Подмосковье открылся Музей русской водки
Фото: [Максим Зубарев]
В усадьбе Горенки в Балашихе первые посетители открывшегося Музея русской водки по достоинству оценили уникальные экспонаты.
Историки утверждают, что на этом месте винокурение получило развитие с начала XVIII века. Организаторы музея гордятся, что на стендах выставлена антикварная посуда — штофы, сосуды, бутыли. Эти ценные экспонаты, как правило, не выпускались массовыми тиражами, их заказывали к юбилеям и большим датам. Есть в музее даже посуда царской семьи.
Отметим, что с прошлого года в старинной усадьбе и прилегающей территории по инициативе депутата Госдумы Вячеслава Фомичева ведутся работы по реконструкции. При этом они не мешают музейной деятельности.
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