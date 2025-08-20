Мировой рекорд «Амкала»: за медийный клуб сыграл самый высокий футболист в истории

В матче 1/128 Кубка России по футболу был установлен мировой рекорд. В матче «Амкал» — «Калуга» сыграл самый высокий игрок, когда-либо выходивший на поле в официальном матче. Рекордсменом стал бывший баскетболист Павел Подкользин, рост которого составляет 226 см.

Как это было

Медийный «Амкал» в текущем сезоне решил установить несколько рекордов. С этой целью клуб и пригласил Подкользина, который в 2017 году был внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны.

40-летний Подкользин вышел в стартовом составе, более чем на голову возвышаясь над остальными участниками матча. Бывший баскетболист провел на поле 18 минут на позиции центрфорварда. Этого хватило для рекорда. Прежнее достижение принадлежало датскому голкиперу Симону Йоргенсену — «жалкие» 210 см.

Эксперименты с составом не помешали «Амкалу» пройти в следующий клуб Кубка России. Медийщики обыграли профессиональный клуб «Калуга» из Второй лиги со счетом 1:0.

Об участии в матче Подкользина стало известно за несколько дней до игры. Все это время «Амкал» посвятил обыгрыванию предстоящего появления гиганта на поле. Подсчитали, например, что Павел всего на 18 сантиметров ниже перекладины.

Фото: [ ФК «Амкал» ]

Баскетбольная карьера Подкользина

Павел Подкользин родился в Новосибирске, где и начал заниматься баскетболом. В юношеских командах рост очень помогал центровому, который стал серебряным призером юниорского первенства Европы, успел поиграть в Италии, а затем в 19 лет был задрафтован клубом НБА «Юта Джаз» в первом раунде.

«Юта» сразу же обменяла центрового в «Даллас», но за два сезона в Техасе Подкользин сыграл лишь в шести матчах. В США баскетболисту ставили диагноз «гигантизм», это требовало обязательной операции. Это стало одной из причин, почему Подкользину не удалось закрепиться в НБА.

Баскетболист вернулся в Россию, выступал за «Химки», «Нижний Новгород», «Новосибирск», «Сахалин», «Университет-Югра». С родным «Новосибирском» выигрывал Суперлигу и Кубок России.

Завершив карьеру в 2019 году, Подкользин оказался востребован в кино. Уже снялся в «1703», «Волшебном участке» и «Последнем богатыре. Наследие».

Ну, а «Амкал» продолжает привлекать к себе внимание. Медийщики хотели заявить на Кубок России Андрея Аршавина. Если бы он забил, то в 44 года стал бы самым возрастным автором гола в истории турнира. Но бывшего хавбека сборной России это предложение не заинтересовало.