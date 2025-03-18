Нападающий ЦСКА попался на мельдонии: теперь ему дорога в допинговый рай НХЛ

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев провалил допинг-тест. Хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация, но у него есть шанс не прерывать карьеру.

15 марта стало известно, что допинг-проба центрфорварда ЦСКА Владислава Каменева дала положительный результат. Хоккеиста временно отстранили.

Что известно о деле?

Как сообщал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, в допинг-пробе Каменева норма мельдония была превышена в 4,5 раза, так что сложно будет доказать случайное попадание вещества в организм.

Если все-таки удастся доказать, Каменеву грозит двухлетний бан. Если нет — последует дисквалификация на четыре года.

Мельдоний не является препаратом, который может улучшить спортивные результаты. Препарат применяется для укрепления сердечной мышцы, в российских аптеках без рецепта отпускается лекарство милдронат на основе мельдония. Однако еще с 2016 года мельдоний включен в список запрещенных вещества Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Включение мельдония в стоп-лист агентства принято считать антироссийской акцией: препарат сертифицирован в странах СНГ, а на Западе — нет, поэтому жертвами запрета стали именно российские спортсмены.

ЦСКА отрицает свою вину, Каменев не комментирует ситуацию. Другие эксперты отмечают нелепость ситуации: мельдониевые скандалы уже давно отгремели, никто в здравом уме не станет принимать запрещенный препарат преднамеренно.

Установлено, что мельдоний может содержаться в коровьем молоке и мясе птиц, если животным давали ветеринарный препарат «Эмидонол». Но вряд ли WADA примет во внимание подобный аргумент.

Потеря для ЦСКА

Фото: [ ХК ЦСКА ]

Каменев является одним из системообразующих игроков армейского клуба. С ЦСКА он дважды завоевал Кубок Гагарина (еще один такой титул у него есть с «Металлургом», еще в юности).

В нынешнем сезоне Каменев набрал 26 (10+16) очков в 63 играх, но очки не главный показатель в игре нападающего. Он выполняет огромный объем черновой работы, выходит при игре в неравных составах.

Потерю такого игрока накануне плей-офф восполнить очень сложно.

Нужен ли Каменев в НХЛ?

Если только чудесным образом Каменева не оправдают, у 28-летнего хоккеиста остается, похоже, единственный вариант не прерывать надолго карьеру — отправиться в НХЛ. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывал об особенностях отношения к допингу в заокеанской лиге.

Фото: [ ХК ЦСКА ]

За первое допинговое нарушение в НХЛ полагается бан на 20 матчей, то есть примерно четверть регулярного чемпионата, около двух месяцев. В любом случае лига самостоятельно принимает решение о наказании, не принимая во внимание рекомендации WADA и других сторонних организаций.

Каменев в НХЛ уже немного поиграл. В 2014 году хоккеист был выбран во втором раунде драфта «Нэшвиллом» под общим 42-м номером. Занятно, что первым номером тогда ушел во «Флориду» защитник Аарон Экблад, на днях дисквалифицированный за употребление неназванного (в НХЛ это не принято) запрещенного препарата. Каменева выбрали достаточно высоко. Достаточно сказать, что тогда в третьем раунде ушел один из лидеров «Тампы» и любимый партнер Никиты Кучерова Брэйден Поинт, а в четвертом — один из лучших вратарей мира Игорь Шестеркин.

Из «Нэшвилла» Каменев был обменян в «Колорадо». В общей сложности он провел в НХЛ 66 матчей и набрал 13 (3+10) очков. Это ни в коем случае нельзя назвать провалом, закрепиться в «Эвеланш» с их глубоким составом было крайне сложно. А в АХЛ, второй по значимости американской лиге, Каменев показывал очень приличные результаты — 105 очков в 146 матчах.

Нужен ли сейчас кому-либо из клубов НХЛ двусторонний центрфорвард, неплохо прокачавший свои оборонительные скиллы? Конечно, желающих может быть достаточно. Тем более, что в первый год у Каменева будет минимальный оклад, что не слишком обременит платежку клуба.

Так что агенту игрока нужно срочно предлагать его клубам НХЛ. Тем более что Каменев неоднократно упомянул о желании еще раз попробовать себя в сильнейшей лиге мира.