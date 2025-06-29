Определились первые четвертьфиналисты клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира по футболу, который проходит в США, определились первые четвертьфиналисты.

«Челси» в экстратаймах одолел «Бенфику» со счетом 4:1. Рис Джеймс открыл счет на 64-й минуте. На 87-й минуте матч был прерван из-за грозы: команды ушли в раздевалку на целых два часа.

После того как команды вернулись, чтобы доиграть несколько минут матча. В компенсированное время «Бенфика» заработала пенальти, и знаменитый аргентинец Анхель Ди Мария хладнокровно забил свой последний гол в европейском футболе: ветеран решил заканчивать карьеру в родном «Росарио».

Были назначены экстратаймы. Получивший численное преимущество из-за удаления Джанлуки Престиани «Челси» в течение девяти минут забил три мяча. Отличились Кристофер Нкунку, Педру Нету и Кирнан Дьюзбери-Холл.

Соперником лондонцев в четвертьфинале стал «Палмейрас», одолевший в бразильском противостоянии «Ботафого». Единственный мяч в экстратайме забил Паулиньо.

Ранее знаменитый актер Брэд Питт восхитился нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.