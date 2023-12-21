Это было закрытое мероприятие: смогут ли участников «голой вечеринки» привлечь к уголовной ответственности

Продолжает развиваться скандал с «голой вечеринки» звезд от блогерши Анастасии Ивлиевой, которая состоялась накануне в одном из клубов Москвы. Общественники попросили прокуратуру проверить мероприятие на предмет пропаганды ЛГБТ*.

Селебрити явились на вечеринку согласно дресс-коду: почти в неглиже. Сама виновница торжества нацепила на трусы-стринги драгоценностей на 23 миллиона. Ксения Собчак была в прозрачном платье цвета ню. А Лолита в черном кружевном белье.

Обезьяны приличнее

Естественно, возникает вопрос: почему в столь трудный для страны момент наши звезды не плетут маскировочные сети, а веселятся практически голыми?

Особенно возмущается депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Представляю, как сейчас мобилизованные и страдающие от боевых действий люди смотрят, как им тяжело видеть, как шимпанзе на жопу нацепило цацку за 23 млн, ходит и трясет своим причинным местом на камеру. Обезьяны ведут себя гораздо более прилично», — заявил он.

Наш корреспондент связался с Виталием Валентиновичем, чтобы узнать, не собирается ли он написать заявление в правоохранительные органы на присутствовавших на вечеринке.

«Так как вечеринка была закрытой, в открытой пропаганде ЛГБТ обвинить их достаточно сложно. Хотя, конечно, там сплошное ЛГБТ. Но пока я остановлюсь на том, что подумаю, что можно еще сделать, помимо критики», — сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Милонов.

Фото: [ Социальные сети ]

Крест на Билане

Другие общественники тоже консолидируются и собираются обращаться в соответствующие инстанции. Хотя признают, что шансов привлечь к уголовной ответственности участников довольно мало.

«Кроме нарушения общепризнанной морали, им ничего не инкриминируешь. Даже крест на Диме Билане под оскорбление верующих не пройдет. В общем, реально у нас нет уголовных статей для взрослых за такое», — сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» общественница Элина Жгутова, глава движения за традиционные и семейные ценности «Иван-чай».

Однако позже общественники все-таки обнаружили фотографии с той вечеринки с обнаженными юношами в подозрительных позах.

«Это фото было опубликовано публично. Значит, будем писать заявление в МВД. Статья 6.21. КОАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений», — заявила нам Жгутова.

По словам юриста Людмилы Качановой, максимальное наказание по этой статье: наложение административного штрафа на граждан до 200 тысяч рублей, на юридических лиц до четырех миллионов рублей.

«Вроде бы не такая большая сумма. Но если учесть, что на пороге новогодние вечеринки, захочет ли кто-то приглашать к себе участников скандала и будут ли проводиться корпоративы в этом клубе? Многие из звезд за одно только выступление на Новый год зарабатывают миллионы рублей. То есть, если действительно начнутся разбирательства, речь может идти о финансовых потерях гораздо больших», — заключила Качанова.

Ранее мы написали о проклятье группы Little Big.

*Движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена