«Избинг», танки, социализм: что хотят увидеть в России иностранные туристы

За первую половину этого года Подмосковье посетили 11,1 млн туристов, об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области. Это на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года. А с 1 августа МИД РФ запустил оформление электронных виз. Эксперты рассказали, из каких стран туристы чаще приезжают в Подмосковье и какие новинки их привлекают.

БОЛЬШЕ, НО ПОЗЖЕ

Электронная виза доступна гражданам 55 стран для как для туризма, так и для деловых поездок. Оформить ее можно всего за четыре дня. В Российском союзе туриндустрии считают, что это увеличит поток туристов, хотя и не сразу.

«Ждать какого-либо заметного роста спроса стоит не сейчас, так как сезон уже заканчивается, а на будущий год», — отмечает глава комитета РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович.

При этом рост будет серьезным, в этом уверен представитель турфирмы «Вокруг света» Александр Гагарин.

«Опыт показывает, что если получить визу становится проще, то это сильно влияет на рынок, туристов становится гораздо больше. После чемпионата мира по футболу в 2018 году многие болельщики возвращались в Россию снова, пока действовали их визы», — говорит Гагарин.

В первую очередь станет больше туристов из Китая и других стран Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока, считает эксперт.

«Но электронную визу могут получить и граждане западных стран, это важно, потому что Россия готова показать, что у нас все хорошо», — подчеркивает Гагарин.

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Гагарин добавляет: в Подмосковье гостей станет больше у экскурсоводов и рестораторов.

«Иностранцы обычно приезжают в Московскую область на экскурсии, а живут в Москве. Традиционно их привлекают города Золотого кольца, прежде всего, Сергиев Посад», — отмечает Александр Гагарин.

Гид-переводчик Денис Гуськов из Москвы работает в основном с китайскими группами. Говорит, что помимо обычных достопримечательностей гостей из Поднебесной привлекает все, связанное с историей социализма. Например, это могут быть тематические музеи.

«А недавно у меня были туристы, мама и сын 14 лет. Мальчик сразу сказал, что в музеи не пойдет, а хочет ездить на танке и стрелять из автомата Калашникова. Такую программу я нашел на турбазе недалеко от Мытищ», — вспоминает гид.

СТРОИМ ИЗБЫ?

У гостиничного бизнеса тоже появятся новые возможности. Александр Гагарин говорит, что сейчас туристы теряют интерес к обычным гостиницам, выбирая что-нибудь поинтереснее.

«Появился тренд на кемпинги в традиционном стиле, даже появилось слово „избинг“. Со строительством домиков в стиле русских изб связаны хорошие перспективы», — говорит эксперт.

Кроме того, рост могут ощутить гостиницы в городах, где много предприятий, которые работают на международном уровне. Управляющая гостинично-развлекательного комплекса «Бережки-Холл» в Егорьевске Алена Дайк говорит, что иностранные гости бывают и сейчас.

«У нас в городе много иностранных производств, поэтому бывают постояльцы из Германии, Турции, Венгрии, Польши, Белоруссии», — делится Дайк.

Это интересно!

Хороший пример интереса китайцев к теме социализма — музей-заповедник «Горки Ленинские». По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, до пандемии туристы из Поднебесной составляли около 70% посетителей «Горок». Посол КНР Чжан Ханьхуэй тоже бывал в музее, и даже обратил внимание, как хорошо сохранились личные вещи Владимира Ленина. А феврале 2023-го музей-заповедник подписал соглашение о партнерстве с Национальным туристическим офисом Китая в Москве. Тогда Чжан Ханьхуэй передал «Горкам» 50 аудиогидов для экскурсий на китайском языке и 100 комплектов радиооборудования.

Самые популярные города Подмосковья:

По данным Министерства культуры и туризма Московской области, больше всего туристов привлекают Сергиев Посад, Коломна, Серпухов, Одинцово.

Ранее выяснилось, что турпоток иностранцев в Россию за полгода вырос на 130%.