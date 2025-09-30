Цифровой рубль и деньги на банковском счете: в чем принципиальная разница
Фото: [istockphoto.com]
Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты, которую выпускает и контролирует Банк России. В отличие от привычных безналичных средств на банковской карте цифровые рубли хранятся не на счете в коммерческом банке, а в специальном кошельке на платформе Центробанка.
Ключевые отличия цифрового рубля от средств на банковской карте
- Место хранения и эмитент
Деньги на карте находятся в коммерческом банке, который выступает посредником. Цифровой рубль хранится напрямую на платформе Банка России, что исключает риски, связанные с банкротством или отзывом лицензии у кредитной организации.
- Безопасность и контроль
Каждая единица цифрового рубля имеет уникальный цифровой код. Это позволяет отслеживать ее движение с помощью криптографической защиты, что повышает прозрачность операций и снижает риски мошенничества.
- Доступность и переводы
Средства на карте привязаны к конкретному банку. Доступ к цифровому кошельку можно получить через приложение любого банка, подключенного к платформе ЦБ. Переводы между цифровыми кошельками осуществляются мгновенно и без комиссии.
- Проценты и кредиты
В отличие от банковских вкладов, на остаток в цифровом кошельке не начисляются проценты. Также цифровые рубли нельзя получить в кредит. По своей сути, они ближе к наличным деньгам, которые хранятся в защищенном сейфе.
- Работа офлайн
Важной особенностью цифрового рубля является заявленная возможность проводить операции без постоянного доступа к интернету, что может быть полезно в регионах с нестабильным соединением.
Этапы внедрения и использование
С 1 октября 2025 года планируется начать использовать цифровой рубль для выплаты ряда социальных пособий. С 1 сентября 2026 года граждане смогут получать в нем заработную плату, а крупные торговые сети — принимать его как средство платежа.
Важно подчеркнуть, что цифровой рубль не заменяет наличные и безналичные средства, а становится их дополнением. Его использование будет добровольным, и каждый человек сможет самостоятельно выбирать удобный формат денег для расчетов.