Цифровой рубль и деньги на банковском счете: в чем принципиальная разница

Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты, которую выпускает и контролирует Банк России. В отличие от привычных безналичных средств на банковской карте цифровые рубли хранятся не на счете в коммерческом банке, а в специальном кошельке на платформе Центробанка.

Ключевые отличия цифрового рубля от средств на банковской карте

Место хранения и эмитент

Деньги на карте находятся в коммерческом банке, который выступает посредником. Цифровой рубль хранится напрямую на платформе Банка России, что исключает риски, связанные с банкротством или отзывом лицензии у кредитной организации.

Безопасность и контроль

Каждая единица цифрового рубля имеет уникальный цифровой код. Это позволяет отслеживать ее движение с помощью криптографической защиты, что повышает прозрачность операций и снижает риски мошенничества.

Доступность и переводы

Средства на карте привязаны к конкретному банку. Доступ к цифровому кошельку можно получить через приложение любого банка, подключенного к платформе ЦБ. Переводы между цифровыми кошельками осуществляются мгновенно и без комиссии.

Проценты и кредиты

В отличие от банковских вкладов, на остаток в цифровом кошельке не начисляются проценты. Также цифровые рубли нельзя получить в кредит. По своей сути, они ближе к наличным деньгам, которые хранятся в защищенном сейфе.

Работа офлайн

Важной особенностью цифрового рубля является заявленная возможность проводить операции без постоянного доступа к интернету, что может быть полезно в регионах с нестабильным соединением.

Этапы внедрения и использование

С 1 октября 2025 года планируется начать использовать цифровой рубль для выплаты ряда социальных пособий. С 1 сентября 2026 года граждане смогут получать в нем заработную плату, а крупные торговые сети — принимать его как средство платежа.

Важно подчеркнуть, что цифровой рубль не заменяет наличные и безналичные средства, а становится их дополнением. Его использование будет добровольным, и каждый человек сможет самостоятельно выбирать удобный формат денег для расчетов.