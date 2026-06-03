Выплата по уходу за пенсионерами старше 80 лет: сколько денег реально могут выделить

Выплату по уходу за одинокими пенсионерами старше 80 лет в размере 50% от регионального прожиточного минимума в условиях дефицитного бюджета придется урезать как минимум вдвое, заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

С такой инициативой на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова обратился депутат Сергей Миронов. Он предложил установить выплату лицам, фактически осуществляющим уход за одиноко проживающим пенсионером старше 80 лет (родственнику, соседу, социальному работнику) без обязательного формального статуса ухаживающего. Размер выплаты предлагается установить в 50% от регионального прожиточного минимума пенсионера. Критерии — возраст 80+, одинокое проживание и низкая обеспеченность (доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе). При этом выплата не должна учитываться при определении права на иные меры поддержки.

Инна Литвиненко заявила, что для оценки инициативы нужно точно знать число граждан старше 80 лет.

«Цифра в любом случае планируется на год и всегда закладывается в бюджете РФ. Безусловно, столь значительная выплата для бюджета сейчас звучит не совсем приемлемо. Я думаю, что такую инициативу можно рассмотреть, но только если сумма будет уменьшена. Исходя из текущего состояния бюджета (он дефицитный), скорее всего, можно рассмотреть сумму в два раза меньше», — пояснила экономист.

Она напомнила, что уже существуют выплаты по достижении 80 лет, а также возможность выбора между деньгами и дополнительными социальными услугами.

С 1 июня россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получают двойную фиксированную выплату к страховой пенсии — теперь ее размер составляет 19 169 рублей 38 копеек, перерасчет произошел автоматически.