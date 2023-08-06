«Закрыть кредитные карты»: выяснилось, как можно добиться одобрения ипотеки после новых требований ЦБ

Ограничения на выдачу ипотеки планирует ввести Центробанк. С 1 октября этот вид кредита может стать еще менее доступным для тех, кому на платежи придется тратить слишком заметную часть доходов. В Министерстве экономики и финансов Московской области считают, что в данном случае ограничительная мера оправдана: когда человек сам не в состоянии оценить риски, за него это делает регулятор.

НЕДАЛЬНОВИДНЫЕ ПРОИГРЫВАЮТ

Финансовый аналитик из Красногорска Адриана Мусаева объясняет, что банки возьмут на себя обязательства применять более высокие надбавки для ипотеки, если у заемщика слишком низкий первоначальный взнос, менее 10%, или он слишком закредитован, и его показатель долговой нагрузки более 80%.

«Но на спрос это вряд ли повлияет, поскольку заемщиков с такими характеристиками не так уж много. А те, что есть, априори ненадежны, поэтому таковых лучше сразу сбрасывать со счетов», –- говорит Адриана Мусаева.

По сути, шансы на получение ипотеки сократятся только у «высокорискованных заемщиков с невысоким уровнем доходов и низкой финансовой дисциплиной», как называет их управляющий директор компании по продаже жилья «Метриум» Руслан Сырцов.

Примечательно, что на льготную ипотеку ужесточение регулирования повлияет мало – по таким программам порог по первоначальному взносу уже установлен, и он достаточно высок, от 20%.

ЛАЙФХАКИ

Итак, клиентам банков с высокой долговой нагрузкой с четвертого квартала 2023 года теоретически станет тяжелее добиться одобрения ипотеки. Однако не все так печально. Оказывается, есть вполне простые способы снизить показатель долговой нагрузки и увеличить размер первоначального взноса.

«Прежде чем отправляться в банк за одобрением ипотеки, нужно закрыть неиспользуемые кредитные карты. Именно они «съедают» запас ПДН», – утверждает сотрудница отделения «Сбера» в Подольске Ангелина Максимова.

Например, дополнительно к дебетовой карте в банке человеку дали кредитку. Он забыл о ней, даже не вводил пин-код.

«А банковский служащий видит, что в вашем распоряжении инструмент, позволяющий занять энную сумму денег, и повышает ваш ПДН еще на 10 пунктов», – объясняет Ангелина Максимова.

Что касается клиентов, у которых минимум «живых» денег, отчего они не могут увеличить свой первоначальный взнос, то для них тоже есть выход. Им можно будет оформить ипотеку под залог недвижимости, которая уже есть в их распоряжении.

Что это значит?

ПДН, или показатель долговой нагрузки заемщика, отражает, какую долю дохода клиент ежемесячно отдает на погашение кредитов. Наиболее закредитованной считается группа заемщиков с ПДН больше 80%.

Размер первоначального взноса (ПВ), который рассчитывается по-разному в зависимости от типа ипотеки. В ипотеке на новостройки (по договору долевого участия) это непосредственно доля собственных средств заемщика от общей стоимости недвижимости. Для вторичного рынка это соотношение суммы запрашиваемого кредита и стоимости объекта (LTV – англ. loan-to-value): чем выше LTV, тем меньше собственных средств клиента необходимо для первоначального взноса. LTV 80 означает, что взнос по кредиту составит 20%.

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