Андрей Воробьев обсудил дальнейшую работу с кандидатами в губернаторы Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со всеми кандидатами на пост главы региона и поблагодарил их за активное участие в жизни Подмосковья.

На пост губернатора Московской области баллотировались четыре претендента. По предварительным данным, действующий губернатор Андрей Воробьев (выдвинут партией «Единая Россия») набрал 83,68%. Второе место у Александра Наумова (КПРФ) — 6,37%, третье у Кирилла Жигарева (ЛДПР) — 4,82%, четвертое у Анатолия Никитина («Справедливая Россия — За правду») — 4,06%.

«Хочу поблагодарить вас за участие, каждый из вас представляет системную политическую силу, живет в Подмосковье и регулярно проводит встречи с жителями, независимо от того избирательная это кампания или нет. Всем нам небезразлично, какие перемены происходят в городах, и частота этих встреч, обращений, особенно в период предвыборной кампании, весьма значительная, — сказал Воробьев.

Он попросил кандидатов продолжать принимать активное участие в жизни региона, чтобы обеспечивать решение актуальных проблем и перемены в Подмосковье. Кирилл Жигарев отметил, что избирательная кампания в области прошла прозрачно.

«С точки зрения проведения, организации я могу абсолютно без какой-либо лести сказать, что эта кампания была, наверное, одной из самых спокойных и, можно сказать, чистых. От наших наблюдателей вообще практически не было жалоб. На всех участках было спокойно, никаких резких, взрывных ситуаций не наблюдалось», — отметил он.

По его словам, во время предвыборных встреч с гражданами они просили его организовать парковки в новых домах. Андрей Воробьев отметил, что государственный фонд теперь позволил региону самостоятельно регулировать вопросы, касающиеся парковок.

«Я с вами абсолютно солидарен: тема транспорта, автобусов, парковок — самая заметная. В пятницу я буду выступать в Мособлдуме, изменения в правительстве Московской области будут касаться, в том числе, и транспортного блока. И здесь нам будет нужна очень активная коммуникация с жителями, разъяснения. Есть определенная культура, сложившаяся десятилетиями, что машину можно оставлять на тротуаре и газоне. Но с этой привычкой надо будет расстаться для того, чтобы и скорая помощь могла проехать, и мусор вовремя убирали — все это очень важно», — сказал губернатор.

Александр Наумов отметил, что провел перед процедурой выборов около 300 встреч и заметил положительные перемены на промышленных предприятиях. Он также поднял тему поддержки участников спецоперации. Воробьев заметил, что эту тему обсудят в Фонде защитников Отечества.

Анатолий Никитин, в свою очередь, предложил идею, которая позволит увеличить бюджет региона.

«Мы посчитали, что если сделаем за территорией ЦКАДа свободную экономическую зону, то сможем в разы увеличить количество денег приходящих в бюджет, а это поможет совсем по-другому подходить к инициативам и запустить все программы, которые сейчас работают», — сказал он.

Кроме того, кандидат предложил, чтобы дети в детских садах и школах больше занимались шашками. В завершении встречи губернатор сообщил, что 15 сентября представит в Мособлдуме новый кабинет министров.

«Обязательно еще раз сделаю акценты на тех обращениях, о которых мы сегодня говорили. Высокий результат, беспрецедентная явка на выборах — большая ответственность, поэтому мы должны оправдать это доверие», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.