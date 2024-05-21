Губернатор Подмосковья посетил артель «Кузьминский» под Сергиевом Посадом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил артель «Кузьминский», расположенный в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского округа, который развивается по всем направлениям: животноводство, растениеводство, технологии. Здесь трудятся порядка 100 человек — агрономы, зоотехники, ветеринары, ИТ-специалисты.

«Хочу сказать спасибо всем, кто занимается этим благородным трудом, поблагодарить команду «Кузьминского» за то, что вы настойчиво, профессионально инвестируете в Подмосковье, ищете наиболее прибыльную культуру, чтобы быть конкурентоспособными. Очень надеюсь, что урожай будет достойный», — сказал губернатор.

На сельхозпредприятии насчитывается 2,2 тысячи коров, которые находятся на беспривязном содержании. В 2023 году надой составил порядка 9 тысяч тонн молока с продуктивностью почти 10 тысяч килограммов на одно животное. Для работы фермы применяются собственные разработки, в том числе, система управления стадом «Арка» на основе искусственного интеллекта. Она позволяет в режиме реального времени получать и анализировать данные о состоянии стада, вычислять проблемные особи и не только. Помимо этого, здесь есть робот добровольного доения Maslov.ai — российская технология, созданная специалистами хозяйства совместно с МФТИ и поддержанная Инновационным центром «Сколково», заменяющая зарубежные аналоги.

«Этот робот позволяет создать ферму без людей. Мы приучаем коров к тому, чтобы они сами понимали, когда им нужно покормиться, когда подоиться. Тем самым уменьшаются затраты времени на то, чтобы животные переходили с места, где они принимают пищу, до места, где они дают молоко», — рассказал один из разработчиков Владимир Литвиненко из Мытищ.

Помимо этого, артель полностью обеспечивает себя грубыми кормами для животных. В 2023 году здесь заготовили 11 тысяч тонн травяного сенажа и 14 тысяч тонн кукурузного силоса, посевная площадь превышает 2,9 тысячи гектаров. Региональная программа позволила хозяйству ввести в оборот тысячу гектаров пустующей земли, которая теперь обрабатывается.

В ходе рабочей поездки губернатор пообщался с механизатором Александром Бутырским, которые работает на предприятии уже 13 лет.

«Живу в Сергиевом Посаде, а сюда приезжаю на работу. Она мне нравится, техника у нас хорошая — например, трактора. Сейчас сеем сою, второй год экспериментируем с ней. Надеемся, что все получится», — сказал он.

Андрею Воробьеву также рассказали о том, как в округе продвигаются весенне-полевые работы — посевная яровых завершена уже наполовину, в этой работе заняты 10 сельскохозяйственных предприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.