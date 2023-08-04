Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Павловского Посада

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Павловский Посад Денисом Семеновым. На ней они, в частности, обсудили благоустройство и модернизацию системы ЖКХ.

«Павловский Посад — территория важная, сложная. В декабре прошлого года произошло объединение с Электрогорском. Сегодня через муниципалитет проходит транзитный транспорт, нуждается в особом внимании жилой фонд, тема благоустройства очень актуальна. Также принято решение по модернизации очистных сооружений. По федеральной программе, в том числе, мы предусмотрели возможность вашего участия. Поэтому в следующем году, я очень надеюсь, мы ее реализуем», — сказал глава Подмосковья.

Денис Семенов доложил губернатору, что в округе посетителей начал принимать обновленный после благоустройства парк «Дубрава». Помимо этого, продолжаются работы по обновлению сквера-мемориала «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны», за который голосовали жители на федеральном портале, вскоре начнется благоустройство набережной вдоль реки Клязьмы. Работы в сквере завершат в конце месяца, на набережной — в следующем году.

Глава округа добавил, что в Павловском Посаде решается вопрос с недостроем вблизи железнодорожного вокзала, который портит архитектурный облик города. Местные жители попросили создать на его месте благоустроенный сквер.

«В июне экспертная организация выдала заключение, что здание аварийное и несет угрозу для здоровья и жизни наших жителей. В настоящее время суд назначен на конец августа. И если инстанция примет решение, что этот объект необходимо снести, будем прорабатывать вопрос», — уточнил Семенов.

Андрей Воробьев подчеркнул, что безопасность граждан находится на первом месте.

«Мы собственников не обижаем, но безопасность жителей для нас в приоритете. Они беспокоились об этом объекте. Очень надеюсь, что мы эту тему доведем до логического завершения, и там, где сегодня недострой, появится приятное место для отдыха», — сказал он.

Помимо этого, на встрече был затронут вопрос реализации программы по масштабной реконструкции системы водоснабжения, которая позволит улучшить качество воды для 38 тысяч жителей. Строительно-монтажные работы планируют начать этой осенью, полностью завершить их — в ноябре следующего года.

«Благодаря поддержке президента [России Владимира Путина], вашей поддержке мы получили из Фонда развития территорий, включая бюджет Московской области, около миллиарда рублей. Уже завершаются проектные работы», — рассказал глава муниципалитета.

В округе в следующем году также реконструируют межмуниципальные очистные сооружения, занимающие стоки со всего Павловского Посада, Электрогорска и половины Электростали, что положительно отразится на 135 тысячах жителей.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.