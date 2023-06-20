Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Солнечногорска

В Солнечногорске вскоре произойдет запуск семи котельных, откроется большая школа и четыре детских сада, а также завершат благоустройство набережной озера Сенеж. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в ходе рабочей встречи доложил глава округа Константин Михальков.

«Расскажите, как обстоят дела, причем я бы хотел, чтобы вы начали с тех проблем, которые нам адресовали жители и зимой, и в последующем периоде. Прежде всего, это модернизация ЖКХ в трех основных населенных пунктах. Как там обстоят дела, как ведется работа по строительству, запуску новых котельных и замене всего того, что обеспечит тепло в домах?» — спросил в начале встречи губернатор.

Областное Правительство и «Газпром» утвердили масштабную программу модернизации сетей, чтобы предотвратить аварии. Это позволит изменить ситуацию с отоплением для 200 тысяч жителей округа.

«Наша программа с «Газпром теплоэнерго», рассчитанная до 2028 года, уже начала реализовываться. У концессионера — 55 котельных. В этом году он запустит семь из них: четыре новые (блочно-модульные) и три после ремонта. В 2023-2024 «Газпром теплоэнерго» также отремонтирует семь километров сетей. Это то, что почувствуют жители в ближайшее время», — сообщил глава округа.

По его словам, речь идет о Пешковском территориальном управлении, где расположены населенные пункты Пешки, Ложки, Майдарово. Также до конца года в поселке Менделеево проведут реконструкцию котельной и сетей протяженностью почти три километра.

Также Михальков доложил губернатору, что в деревне Голубое провели работы по улучшению транспортного сообщения, о чем просили жители. В этом году там также обустроят отстойно-разворотную площадку, в ближайшие годы — сделают съезд с Ленинградского шоссе в поселке Менделеево. Также на встрече обсудили строительство детских образовательных учреждений, в том числе школы на 1375 мест в деревне Голубое.

«Изначально контракт у нас был заключен до конца 2024-го, но мы с подрядчиком определили, что уже 1 сентября следующего года туда должны пойти дети. Кроме того, сейчас так выстраиваем график, чтобы этот объект был полностью сдан уже в августе. Сейчас строительная готовность — 24%. Монолит практически готов, работы ведутся активно, я ежедневно контролирую», — доложил глава Солнечногорска.

К учебному году в 2024 году также откроется пристройка на 300 учеников к Поварской школе, в 2025-м — к гимназии № 6, в 2026-м — к Тимоновской школе. К 1 сентября этого года откроется детский сад на 100 мест в ЖК «Мелодия леса». В 2024–2025 годах — четыре детсада в микрорайоне Рекинцо-2, деревне Радумля, поселках Андреевка и Поварово.

«Прошу обратить внимание на эффективность работы социальной сферы. Все, что связано с качественным образованием должно соответствовать высокому уровню. Поэтому уделите внимание и учителям, и директорам. А капитальный ремонт и строительство новых школ прошу вас контролировать лично» — указал Воробьев.

Глава региона также отметил, что на полях ПМЭФ был подписан ряд важных соглашений и попросил внимательно сопровождать бизнес.

Константин Михальков также рассказал о работе по благоустройству в округе.

«Основная наша гордость, наша природная жемчужина — озеро Сенеж. Четыре этапа благоустройства набережной у нас уже реализованы, их общая протяженность — 4 километра», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.