Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Зарайска

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко. В рамках нее они обсудили благоустройство, модернизацию систем ЖКХ, а также строительство и капитальный ремонт социальных и дорожных объектов.

«Мы встречались с вами летом, общались с жителями. Знаю, что идут большие работы по благоустройству. Принято решение о модернизации ряда очистных сооружений — тема важная. Ранее жители отдаленных населенных пунктов просили твердое покрытие дорог. Всегда приятно, когда идешь по улицам города, и люди спокойно вступают в беседу, говоря и о том, чему они рады, и о том, что их беспокоит. Важно не останавливаться на достигнутом», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в Подмосковье стараются модернизировать все сферы. Зарайск является одним из лидеров среди округов по темпам и уровню благоустройства. Здесь обновили 10 локаций, включая парк «Беспятовская роща», улицы Октябрьская, Советская и Красноармейская, скверы им. Леонова и другие. В следующем месяце закончатся работы на территории Зарайского Кремля, улице Музейная, на набережной реки Осетр в рамках второго этапа и плотине.

За последние пять лет в Зарайске обеспечили питьевой водой дома более тысячи жителей деревни Титово, поселка Зарайский и 2-го отделения совсхоза «Зарайский». Всего было построено 16 блочно-модульных котельных, отремонтированы теплосети протяженностью в четырех населенных пунктах.

«Что касается очистных сооружений — идет проектирование 16 объектов, из них 8 уже готовы. До нового года, думаю, мы сделаем все сметы, чтобы попасть в 5-летнюю программу по модернизации, а следующей весной планируем приступить к реализации», — сказал Петрущенко.

В ближайшие года в округе проведут реконструкцию трех центральных тепловых пунктов, сделают капитальный ремонт котла, модернизируют теплосети. Работы пройдут в рамках госпрограммы.

Помимо этого, глава муниципалитета отметил, что за пять удалось построить 28 автомобильных дорог протяженностью 35 километров и отремонтировать 20 километров покрытия — 42 дорожных участка. В следующем году капремонт дорог проведут в деревнях Овечкино, Жилконцы и Замятино. По губернаторской программе в Зарайске отремонтировали детский сад № 11, в поселке Текстильщиков — № 9.

Через два года откроется школа площадью 16 тысяч квадратных метров на улице Московская.

«Уже полностью готовы фундамент, плита, также мы начали лить перекрытия первого этажа. На объекте почти сто человек, работа идет. Прямо возле школы мы построили ЖК, он заселен. В этом же месте выбрана площадка для возведения новых домов, куда планируется переселить людей из аварийного жилья», — сказал глава округа.

Перемены обеспечиваются также обеспечиваются в сфере здравоохранения, в округе построили и ввели в эксплуатацию пять ФАПов, провели капремонт в Зарайской ЦРБ, врачебных амбулаториях, закупили новое медоборудование и не только. Ремонт медучреждений продолжат.

Андрей Воробьев поручил главе округа уделить особое внимание вопросам экономики.

«Как известно — она всему голова, и приход каждого нового предприятия дает возможности для перемен, которые ждут люди», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.