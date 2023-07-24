Губернатор Подмосковья: три стоматологических кабинета открылись в поликлинике в ЖК «Пироговская ривьера» в Мытищах

В поликлинике № 6 в ЖК «Пироговская ривьера» в Мытищах открылись три стоматологических кабинета. Тему доступности стоматологической помощи обсудили сегодня на совещании, которое губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

«Все, что касается стоматологической помощи — это очень важно. <…> Сегодня открывается стоматология в «Пироговской ривьере» в Мытищах. Надеюсь, что в самое ближайшее время, мы сможем привести все 75 наших медорганизаций в надлежащее состояние», — сказал глава региона.

В прошлом году местные жители во время рабочей поездки Андрея Воробьева в Мытищи говорили, что у них нет возможности лечить зубы в шаговой доступности от дома. Данную проблему удалось решить.

«Мы внедряем стандарты на территории Московской области во всех наших медицинских организациях. В прошлом году начали это делать в поликлиниках и стационарах, а в этом — в стоматологии. В стандарте мы предусмотрели и качество медицинской помощи», — сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

В качестве примера министр привел установленную модель осмотра, которая экономит время врача-стоматолога на оформление документов и позволяет уделить больше времени пациенту.

Поликлиника № 6 входит в структуру Мытищинской городской клинической больницы, недавно стоматологические кабинеты открылись еще в двух ее подразделениях — в поликлинике № 7 в деревне Сухарево и в поликлинике № 2 на улице Юбилейной. Сейчас из 75 учреждений здравоохранения, которые оказывают стоматологическую помощь в Подмосковье, 14 полностью приведены к новому стандарту. В них есть электронные очередь и табло, комфортные зоны ожидания, рентген-оборудование, удобные навигация и регистратура, возможность онкоскрининга. До конца года по такому стандарту будет работать уже 31 лечебное учреждение.

Одной из первых по новому стандарту заработала Домодедовская стоматологическая поликлиника. Ее главврач Михаил Каюгин отметил важность того, что региональный Минздрав учел лучшие практики Подмосковья и внедряет их во все медорганизации региона. Отдельно была затронута работа лечения зубов, которое применяется для пациентов с тяжелыми соматическими заболеваниями. Пока в таком формате работают только МОНИКИ и Московская областная стоматологическая поликлиника.

«Наркоз — это особо чувствительная тема. Такая услуга должная быть доступна не только в 2 наших центрах, необходимо расширять географию. Недавно мы обсуждали эту тему с главврачом Домодедовской стоматологической поликлиники Михаилом Михайловичем Каюгиным, считаю его опыт успешным, и будет очень здорово, если мы сможем его распространять на всей территории Подмосковья», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

К середине августа с седацией начнут работать специалисты Одинцовской областной больницы, а осенью — Домодедовской городской стоматологии.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что пришло время для трансформации стоматологической службы.