Губернатор Подмосковья встретился с Денисом Мантуровым на полях ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым на полях ПМЭФ. Они обсудили реализацию инвестиционных проектов, а также создание государственных индустриальных парков в Подмосковье.

«Денис Валентинович, разрешите мне поблагодарить вас и всю команду Минпромторга за плодотворное сотрудничество, поддержку. Многие проекты, которые были реализованы и реализуются — во многом заслуга, в том числе Фонда развития промышленности, как федерального, так и регионального. <…> Нам очень важна была и поддержка «Лайт Индастриал», промышленной ипотеки», — сказал губернатор.

По его словам, в регионе создают пять индустриальных парков — в городских округах Ленинский, Дмитровский, Раменский, Жуковский, Одинцово. Мантуров, в свою очередь, отметил, что положительно оценивает формат «Лайт Индастриал», а также развитие в регионе промышленной ипотеки и работу по созданию современных индустриальных парков. Сейчас на территории региона расположены 69 индустриальных парков и 19 промышленных технопарков, девять них них — включены в федеральные реестры.

В 2023 году в Подмосковье в рамках реализации механизма «промышленной ипотеки» заключили 77 кредитных договоров на сумму порядка 11,2 миллиарда рублей. Регион стал лидером по числу выданных льготных кредитов, объему кредитного портфеля и производственных площадей. В 2024 году в планах реализовать более 80 проектов на общую сумму около 100 миллиардов рублей, им оказывают необходимую поддержку.

Помимо этого, в регионе расположены пять особых экономических зон и 69 индустриальных парков, что является рекордом по стране.

В ходе встречи стороны также обсудили цифровой промышленный коворкинг «Индастриал Сити» в формате «Лайт Индастриал», который представляет собой готовое решение для бизнеса под производство или хранение. В регионе уже запущены три такие площадки, в ИП «Есипово» под Солнечногорском строится четвертая. В планах создать их в индустриальных парках «Жуковский» и на площадке «Индастриал сити Коледино» под Подольском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.