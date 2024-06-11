Губернатор Воробьев проверил ход проведения капремонта теплосети в Королеве

«Магистраль, которую мы меняем, коснется 60 тысяч человек, которые живут на прилегающей территории. У нас реализуются большие программы и в Королеве, и в других городах. Время ограничено, нам важно максимально масштабно провести такие сложные работы в летний период, потому что, как вы помните, зима была тревожная. Понимаю, что это временные неудобства для жителей, но строители стараются повышать культуру работы, чтобы не доставлять особых хлопот», — сказал губернатор.

Обновление системы теплоснабжения затронет центральный микрорайон муниципалитета. В частности, 155 многоквартирных домов и 17 социальных объектов, включая школу, больницу и поликлинику. Генеральный директор АО «Теплосеть» по Королеву Павел Каганов уточнил, что работы идут в графике.

В 2024 году ремонт сетей также проведут на участках от проспекта Королева до улицы Сакко и Ванцетти и между котельной «Новые Подлипки» и котельной «3,3А». Работы также начнутся на участке между котельными «Новые Подлипки» и «Самаровка» от улицы Исаева до ЦТП № 7.

В июне рабочие также приступят к работам по реконструкции котельной 3А, которая обеспечивает теплом 90 многоквартирных домов и 18 социальных объектов в микрорайоне Юбилейный. Ее завершат в 2025 году.

«В этом году у нас больших проблем с отоплением не было, ну только пару раз отключали воду. Но мы понимаем, что для бесперебойного теплоснабжения и качественной воды, необходима модернизация сетей. Поэтому очень рады началу работ», — отметила старшая по дому Оксана Емельянова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.