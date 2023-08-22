Встреча губернатора Подмосковья с общественниками прошла в Химках

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в парке Толстого встретился общественниками городского округа Химки, в том числе, с членами общественных и молодежных организаций, представителями предприятий и соцучреждений, депутатами и журналистами. В ходе встречи они обсудили преобразования, которые происходят в округе, а также дальнейшие планы.

«Хотел всех поблагодарить за то, что нашли время. Знаю, что здесь присутствуют люди значимые для города, возглавляющие предприятия, занимающие активную позицию, которые нашли себя в разных сферах — добровольчество, управление, образование или медицина. Каждый вносит свой вклад. Эта встреча у нас не первая и точно не последняя. Вы знаете, что мы стараемся и на предприятиях, и в школах, и в медучреждениях бывать регулярно. И ключевое для нас — это обратная связь. Чем больше мы будем знать, тем больше мы сможем исправлять то, что беспокоит», — отметил губернатор в начале встречи.

Генеральный директор компании «АЭРОМАР», которая занимается уборкой воздушных судов в Шереметьево и бортовым питанием, Владимир Джао сообщил, что его сотрудники были рады открытию Репинской развязки. По его словам, она позволила сократить путь ло работы в несколько раз. Два года назад движение там запустили резидент России Владимир Путин совместно с Андреем Воробьевым.

«Особенно она актуальна сейчас, когда начался ремонт на Ленинградке. Также очень спасают от пробок в Подмосковье и Москве электропоезда, запуск МЦД-3. Сейчас в Химках большая транспортная стройка, в том числе пересечение Ленинградки и Международного шоссе. Это очень здорово, и должно положительно повлиять на жизнь сотен тысяч химчан», — отметил Джао.

Гендиректор компании «Геоком» Руслан Шаипов в ходе встречи затронул тему модернизации системы теплоснабжения в округе. Он указал на то, что в зимний период и в микрорайоне Сходня, где он живет, часто происходили отключения горячей воды и отопления. В связи с этим Шаипов попросил губернатора взять ситуацию под контроль. Воробьев отметил, что в течение трех лет в рамках инвестиционной и производственной программ в Химках планируют вложить 1,7 миллиарда рублей в модернизацию трубопроводов, котельных, тепловых пунктов и других объектов, что позволит привести в порядок теплоснабжение в округе.

Отдельно была затронута тема благоустройства. В этом году завершилось обновление в парка Толстого в рамках первого этапа работ. Губернатор отметил, что почти половину Московской области занимают леса, поэтому в регионе есть запрос на отдых на этих территориях.

«Раньше не было закона, позволяющего нам в прилегающих лесах делать парки. И однажды я пришел к президенту, объяснил ему эту ситуацию. Он сказал: «Парки — дело хорошее, поддерживаю». И благодаря этой поддержке мы имеем возможность менять среду. И, кстати, этот парк [Толстого], и следующий [Химкинский] мы делаем в лесу. И дальше эту программу будем продолжать. Важно, чтобы все ожидания жителей оправдались», — сказал глава Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.