Когда лучше пить лекарства от давления — утром или вечером: ученые наконец дали однозначный ответ

Результаты нового исследования, проведенного в Китае, свидетельствуют о том, что время суток для приема гипотензивных средств имеет существенное значение. Согласно данным, опубликованным на Earth.com, прием лекарств в вечернее время обеспечивает более значительное снижение ночного артериального давления по сравнению с утренним приемом, без ущерба для эффективности в дневные часы.

Исследовательскую группу возглавил доктор Сяопин Чэнь из Западного госпиталя Сычуаньского университета. В эксперименте приняли участие 720 пациентов с гипертонией из 15 медицинских центров. Все участники получали одинаковую комбинированную терапию олмесартаном (20 мг) и амлодипином (5 мг) один раз в сутки — либо в утренние часы (с 6:00 до 10:00), либо вечером (с 18:00 до 22:00).

Спустя 12 недель терапии у пациентов, принимавших препараты перед сном, было зафиксировано ночное систолическое давление в среднем на 3 мм рт. ст. ниже, чем в группе утреннего приема. Целевой уровень контроля ночного давления был достигнут у 79% пациентов в вечерней группе против 69,8% в утренней. При этом дневные показатели артериального давления и частота возникновения побочных эффектов в обеих группах оставались сопоставимыми.

Клиническая значимость ночного давления

Показатель артериального давления в ночные часы считается критически важным прогностическим фактором, поскольку его связь с риском развития сердечно-сосудистых катастроф в будущем сильнее, чем у стандартных измерений в условиях клиники. Данный подход, учитывающий циркадные ритмы организма, лежит в основе хронотерапии — стратегии лечения, синхронизированной с биологическими часами.

Фармакокинетика применяемых препаратов объясняет полученные результаты. Амлодипин достигает максимальной концентрации в плазме крови через 6–12 часов после приема, поэтому его вечерний прием обеспечивает пик действия в ночное время. Олмесартан ингибирует работу ренин-ангиотензиновой системы, которая проявляет повышенную активность во время сна, когда почечный кровоток физиологически снижается. Комбинация этих средств при вечернем приеме способствует поддержанию стабильного артериального давления в течение всех суток.

Для точной оценки эффективности исследователи использовали метод суточного мониторирования артериального давления (СМАД). Эта система автоматически регистрирует показатели с заданными интервалами (каждые 20–30 минут), в том числе в ночной период, что позволяет выявить случаи скрытой ночной гипертензии, не диагностируемой при разовых измерениях.

Сравнение с предыдущими научными работами

Ранее масштабное британское исследование TIME, в котором участвовало свыше 20 000 человек, не выявило существенной разницы между утренним и вечерним приемом антигипертензивных препаратов в отношении частоты возникновения инфарктов, инсультов и уровня смертности.

Расхождение в выводах может объясняться различием дизайна исследований. Работа TIME была нацелена на оценку отдаленных клинических исходов у пациентов, уже получающих терапию, в то время как китайское исследование сфокусировалось на суточном контроле артериального давления у лиц, начинающих лечение, с применением более точного метода мониторинга. Авторы новой работы подчеркивают, что полученные данные подтверждают потенциальные преимущества вечернего приема для отдельных категорий пациентов, особенно с повышенным ночным артериальным давлением.

Так когда же пить таблетки от давления — утром или вечером? Объяснение простыми словами

Принимать таблетки от давления вечером может быть полезнее, особенно для контроля давления ночью. Это помогает лучше защитить сердце и сосуды, не теряя эффекта днем.

Что важно помнить:

Не меняйте время сами. Этот вывод — не для всех. Решение должен принять ваш врач, учитывая вашу ситуацию.

Особенно важно посоветоваться с врачом, если у вас есть диабет, проблемы с почками или бывают головокружения.

Самое главное правило — пить таблетки каждый день и в одно и то же время. Регулярность — это основа успеха.

Если ваш врач после обследования согласится, что перенос приема на вечер вам подходит, это может стать простым и эффективным шагом к лучшему контролю давления.

