«Немедленно к врачу»: почему нельзя расслабляться после укуса клеща

В Московской области уже более 14 тыс. человек обратились за медпомощью после укуса клещей. Уже зарегистрирован 131 случай заболевания боррелиозом (болезнь Лайма), как заявили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Что делать, если после прогулки в лесу вы увидели так называемое пятно Лайма — мигрирующее кольцо покраснения после укуса? И почему антитела в крови отнюдь не всегда означают, что человек заболел боррелиозом? Разбираемся с экспертом и пострадавшей от клеща в нашем материале.

Несколько недель с паразитом

Москвичку Елену клещ укусил в прошлом году. Ее дача граничит с Владимирской областью. Девушка попыталась вытащить особь сама, но из-за неопытности оставила головку внутри.

«Нельзя сказать, что я невнимательная — все лето, когда возвращалась из леса, осматривала себя. Но дело было уже в октябре, лежал первый снег, я была в сапогах и в пуховике, так что подвоха явно не ждала», — рассказывает пострадавшая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дежурный в травмпункте, куда обратилась наша героиня, по ее словам, почему-то отказался удалять остатки насекомого.

«Сказал, что это не его компетенция. В итоге я проходила так несколько недель, потом головка отвалилась самостоятельно», — продолжает рассказ о своих злоключениях собеседница.

Через три недели Елена, по рекомендации врача, сдала тест на антитела к боррелиям и выяснила, что они у нее есть — подхватила заразу.

«В течение года я сдавала анализ еще несколько раз, включая иммуноблот с 97% точностью, но никаких симптомов не проявилось. Врач, который меня наблюдал, сказал, что, скорее всего, меня пронесло. Даже антибиотики пить не назначил», — вспоминает девушка.

В этом году Елена опять стала жертвой клеща в лесу, но на этот раз увидела его сразу и осторожно вынула. Просидел он на ней, по ощущениям, меньше часа. Елена — опытный дачник. По ее мнению, в этом году действительно в области небывалое нашествие клещей. Причем появились совсем крошечные, которых никогда она прежде не видела.

«Думала, что это детеныши, но нет, говорят, это к нам пришел какой-то новый подвид. Я их под лупой разглядела потом. Пока еще не знаю, стоит опасаться или нет. Возможно, что у моего страха глаза велики», — заключает собеседница.

Возбудитель — не показатель

По словам инфекциониста Николая Малышева, болезнь Лайма в Подмосковье встречается каждый год, так что это нормальное явление.

«Если укусил клещ, следует его аккуратно снять с себя и, по возможности, бежать в травмпункт, особенно, когда самому вытащить головку не получается. Лучше, конечно, если клещ после этих манипуляций остается жив и его можно проверить. Есть много различных лабораторий по всей Москве и в Московской области, куда его можно сдать для анализа», — пояснил Малышев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Даже если возбудителя нашли, это не 100% говорит о том, что человек обязательно заболеет.

«Также, если в анализах нет ничего плохого, то это тоже не повод пускать ситуацию на самотек. С отрицательным результатом иногда заболевают люди, как и наоборот — с возбудителем в крови остаются здоровыми», — отметил медик.

Главное, по словам эксперта, не заниматься самолечением и наблюдаться у проверенного специалиста.

«После укуса необходимо отслеживать температуру на протяжении трех-четырех недель. Наблюдать за пятном на месте укуса, если начинает увеличиваться — то немедленно к врачу», — подытожил собеседник.

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