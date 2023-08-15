Светлая одежда и брюки в носки: как спастись от клещей

Роспотребнадзор сообщает о новых случаях заражения боррелиозом в Московской области. Как отмечает ведомство, с каждым годом процент заболевших от укусов клеща только увеличивается.

Врач общей практики Мария Беляева дала несколько советов, чтобы избежать укусов клещей.

«К сожалению, пока не существует вакцины от боррелиоза, но это не единственная болезнь, которую переносят клещи. Пока клещи не стали слишком активны, нужно прививаться хотя бы от энцефалита, а от боррелиоза спасут стандартные рекомендации», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист объяснила, что на природе и в местах с большим количеством растительности следует носить одежду с длинным рукавом, надевать закрытую обувь и по возможности заправлять брюки в носки.

«Одежду желательно выбирать светлых оттенков, на ней легче заметить клеща. Также обрабатывайте одежду инсектицидами. А на прогулке передвигайтесь подальше от деревьев, кустов и травы», — рассказала собеседница издания.

Также врач посоветовала осматривать себя, детей и животных по возвращении с прогулки. Особенно стоит присмотреться к суставам, волосам, ушам и области паха.

«Укус клеща чаще всего безболезненный, поэтому важно вовремя найти его. Удалить клеща желательно в первые 24 часа после укуса, для этого лучше всего обратиться к медработникам. Либо воспользоваться пинцетом, но после обратиться к врачу», — добавила Беляева.

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