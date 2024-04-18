От школ до вузов: в Якутии вводят жесткие ограничения из-за кори

В Якутске непривитых от кори школьников и студентов не будут пускать на занятия. Это решение регионального управления Роспотребнадзора связано со вспышкой заболевания в столице республики.

Мы решили выяснить, насколько законно такое решение, а главное, что делать непривитым детям.

Все – домой

Решение было принято накануне. Ограничения затронут непривитых детей в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования.

Вузов и колледжей это тоже коснется: на занятия не смогут приходить не только студенты, но и сотрудники.

При этом в Якутске изменен режим работы прививочных кабинетов: теперь вакцинироваться можно и в выходные дни.

Специалисты считают, что распространение кори может быть связано с отказом многих родителей от прививок. Но есть и другая сторона вопроса: сами родители говорят, что желающим прививаться не всегда хватает вакцины. Это подтвердили в Санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска.

«В условиях дефицита коревой вакцины в течение 2023-2024 годов в республике возросло количество лиц, незащищенных от кори, что привело к распространению кори среди населения, возникновению вспышек и групповых заболеваний среди детей», — констатировали в ведомстве.

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Образование не пострадает

Что в этой ситуации будет с образованием? Смогут ли дети полноценно учиться, если школы будут работать с ограничениями?

Джамиля Аджиева, руководитель проектов «Центра анализа социально-политических коммуникаций» объясняет, что для решения этого вопроса есть разные варианты.

«Образовательные организации обязаны обеспечить возможность обучаться. Ответственность за это обычно возлагают на школу. Практика показывает, что привитых и не привитых детей просто разделяют на разные потоки. Кого-то могут перевести пна дистанционное обучение», — рассказала Джамиля Аджиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Важная проверка

Некоторые родители задаются и другим вопросом: как понять, не переболел ли ребенок корью в легкой форме? И как быть с вакцинацией в таком случае?

«А вдруг мой ребенок уже переболел корью? Зачем нам тогда прививка? Корью болеют раз в жизни, иммунитет остается навсегда», — рассуждает Людмила, мама шестилетней Киры.

Врач-патолог Жанна Шмидт в подобных ситуациях советует сдать анализ крови на антитела. Такое исследование достоверно покажет, есть ли у человека иммунитет.

«В прошлом году в столичном регионе тоже была вспышка. Кстати, болели тогда и привитые тоже, но легче обычного», — рассказала Жанна Шмидт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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