«Посещайте баню и пейте успокоительные»: необычные, но действенные способы поддержать иммунитет в период холодов

С наступлением холодов наше здоровье и иммунитет подвергаются все большей опасности. Нас повсюду подстерегают вирусы, инфекции, переохлаждения, а вместе с ними кашель, озноб и повышенная температура. Но как обезопасить себя от болезней, когда все известные способы кажутся бесполезными и устаревшими?

Терапевт и нефролог Евгения Кружкова назвала неочевидные способы укрепить иммунитет в период холодов.

Процедуры

По словам Кружковой, огромное значение имеет борьба со стрессом.

«Когда мы сталкиваемся со стрессом, выделяется гормон кортизол, который подавляет иммунитет. Хорошим антистресс-эффектом обладают ванны с солью Эпсома, или магниевой солью», — пояснила Кружкова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Врач посоветовала принимать такие ванны курсом день через день: за десять процедур достигается значительный релаксационный эффект.

«Практикуйте дыхание по Бутейко и по методу Стрельниковой. Посещайте баню или сауну. Это тренирует сосуды, улучшает кровоснабжение и активирует работу иммунитета», — порекомендовала собеседница издания.

Травы и масла

Помимо полезных процедур, стоит уделять внимание и режиму питания.

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«Пейте успокоительные травы: мелиссу, валериану и пустырник. Они также помогут побороть лишний стресс, который вредит иммунитету. Интересный эффект оказывает ароматерапия. Это неотъемлемая часть профилактики простудных заболеваний», — отметила Кружкова.

По ее словам, для ароматерапии подойдут масла эвкалипта, чайного дерева и кедра.

«Не забывайте про гигиену. И речь не только про стандартное мытье рук, о котором часто забывают. Промывайте нос после прогулки соленой морской водой», — посоветовала терапевт.

Сон и питание

Медик упомянула и стандартные правила поддержания здоровья, о которых многие забывают. Она считает, что банальные и очевидные способы сохранить иммунитет часто не берут во внимание.

«Необходим достаточный сон: примерно семь-восемь часов. Ложитесь спать до полуночи, в идеале — до десяти часов. Как сон связан с вирусами и инфекциями? Когда мы спим, секретируются, то есть вырабатываются факторы иммунной защиты», — объяснила Кружкова.

Эксперт отметила, что полноценный сон повышает активность иммунитета. Важно следить и за питанием.

«При приготовлении пищи используйте согревающие специи: куркуму, имбирь, корицу, гвоздику. Они обладают противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектом. Используйте растения и продукты, формирующие крепкий иммунитет: лимон, эхинацею и черную бузину», — посоветовала врач.

Также терапевт порекомендовала пить теплую или умеренно горячую воду. По ее словам, она выводит токсины из организма. На один килограмм веса следует пить 30 мл жидкости.

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