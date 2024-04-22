«Нужны были новые боги»: как и когда появился культ Ленина

Сегодня день рожденья Ленина. Когда-то эту дату отмечала вся страна. «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», — этот слоган был у всех на устах. В СССР Владимир Ильич был практически сакральным символом. Идеальный образ ничего не должно было портить, поэтому некоторые детали биографии вождя до сих пор окутаны тайной.

Засекретили надолго

Один из главных вопросов – причина смерти лидера революции. О ней спорят до сих пор.

Врач-гериатр и невролог, автор книги «Смерть Ленина. Медицинский детектив» Валерий Новоселов напоминает, что по закону медицинские документы главы советского государства были засекречены на 75 лет. В 1999 году этот срок продлили еще на 25 лет – как раз до нынешнего года. Однако пока доступ к документам не открыт. Кстати, документация о смерти Сталина в 1953-м была закрыта на те же 75 лет, но появилась в открытой печати досрочно, в 2018-м. Еще одна странность – в том, что лечением Ленина занималось сразу тридцать врачей. Это рекордная цифра. Но вели они почему-то не историю болезни, а некий «дневник истории болезни».

Фото: [ wikimedia.commons ]

«Мы просто голову сломали, пытаясь понять, почему это называлось так, в чем смысл. Это объемный документ, в нем целых 410 листов», — добавляет Новоселов.

Вскрывали в ванной

Кстати, вскрывали Ленина не в морге, а в «Горках» - в бывшей усадьбе Морозовых, где он провел последние дни жизни. Это был единственный случай в истории России, когда тело главы государства препарировали в ванной комнате.

При этом врач семьи Ульяновых, Федор Гетье, подписывать заключение отказался. Однако свои подписи поставили пять профессоров, четыре доктора и один нарком. Официально причиной смерти признали распространенный артериосклероз артерий, особенно сказавшийся на мозге. Советские ученые утверждали, что дни Ильича сократило покушение эсерки Фанни Каплан в августе 1918-го. Насколько это соответствует действительности?

«Есть и другое мнение: Ленин мог умереть от инсульта, как и его отец. Но, насколько известно, Ульянов-отец сгорел буквально за несколько дней. Ленина же безуспешно лечили несколько лет», — продолжает доктор Новоселов.

В 1990-е, после распада СССР, отношение к Ленину изменилось. О нем стали говорить не только в позитивном ключе. Тогда и появилась информация о том, что Ленин умер от нейросифилиса. С этим мнением в целом согласен и Валерий Новоселов.

Фото: [ wikimedia.commons ]

«Распространение этого заболевания в Европе было в те годы колоссальным. Например, по статистике каждый пятый мужчина в Гамбурге и каждая десятая женщина им болели. Мы не знаем, где и как был инфицирован Ленин. Тем более, в те времена распространены были и заражения в быту», — говорит эксперт.

Создание легенды

Возможно, информацию о смерти вождя и засекретили для того, чтобы не запятнать его образ подробностями о сифилисе. Ведь со временем болезнь стала считаться неприличной, а культ Ленина в молодом советском государстве создавали целенаправленно.

«Прославление Владимира Ильича началось еще при его жизни. Нужны были новые вожди, новые боги. И таким идолом стал Ульянов-Ленин», — говорит историк и писатель Александр Черемин.

При этом он уверен, что кумиром Ленин стал случайно, в том числе благодаря своей своевременной кончине, а его роль в организации переворота преувеличена.

Фото: [ wikimedia.commons ]

«Я очень плотно занимался историей его рода, так как его родственники со стороны отца жили в той же казачьей станице под Астраханью, где мои были атаманами. Никакими исключительными способностями Володя Ульянов не обладал. Учился плохо, осиротевшая семья в основном поддерживалась за счет Федора Керенского, который был директором Симбирской гимназии, где учились Ульяновы», — продолжает историк.

Ненависть Владимира Ульянова к царскому режиму была связана с казнью старшего брата Александра, пытавшегося устроить покушение на царя. Как считает Черемин, в таком духе детей воспитала мать, она же поддерживала в них антигосударственные настроения. Но к 1913-м году Владимир Ульянов вообще отошел от активной деятельности. Он жил в эмиграции и был уверен, что никогда не вернется на Родину.

Когда молодому советскому государству потребовались новые символы, вовремя умерший Ильич очень «пригодился». Частью «культурного кода» нашей страны он остается и сейчас.

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