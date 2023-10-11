Усы у женщин и «засахаривание» сосудов: варенье оказалось довольно опасным лакомством
Диетолог Евдокимова назвала безопасное количество ложек варенья в день
Фото: [freepik.com]
Варенье — любимое лакомство многих россиян, как детей, так и взрослых. Есть мнение, что варенье опасно только в больших количествах, а единственная серьезная проблема, которая может возникнуть из-за него, — сахарный диабет. Оказалось, что это не так.
Гастроэнтеролог и диетолог Ольга Евдокимова рассказала, какой еще вред приносит варенье.
Гормоны
По словам Евдокимовой, нет ни одного органа или системы в организме, на которые не влиял бы этот продукт.
«Например, гормональная система. При высоком уровне глюкозы в крови снижается секреция половых гормонов, что затрудняет развитие фолликула, нарушается овуляция у женщин», — пояснила врач в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Она отметила, что высокий уровень глюкозы в крови снижает способность прикрепления плодного яйца к эндометрию после зачатия. Это увеличивает риск выкидыша в несколько раз, а также повышает риски развития гестационного сахарного диабета.
«У мужчин с лишним весом большое потребление варенья также вызывает гормональные нарушения. Адипоциты, клетки жировой ткани, — это активные клетки с гормональной активностью, которые продуцируют эстрогены», — рассказала собеседница.
По словам медика, из-за влияния на гормональный фон у мужчин с лишним весом появляется грудь, развивается синдром поликистозных яичников и снижается либидо. А у женщин возникают гиперандрогения (повышается активность мужских гормонов), акне, растут усы и борода.
Сердечно-сосудистая система
Врач отметила, что варенье вызывает гликирование или «засахаривание» сосудов.
Фото: [freepik.com]
«Из-за этого сосуды травмируются, развивается атеросклероз. Они теряют тонус, перестают адекватно расслабляться. Это грозит сердечно-сосудистыми патологиями, инфарктом и инсультом», — предупредила Евдокимова.
У людей с избыточным весом происходят изменения в жировой ткани. Она становится очагом хронического воспаления.
«А это — сниженный иммунитет, изменение состава микробиома, нарушение функционирования организма в целом. Также отмечу, что избыточное употребление сахара приводит к преждевременному старению», — пояснила собеседница.
Норма потребления
По словам Евдокимовой, норма потребления сахара выводится из данных Всемирной организации здравоохранения.
«ВОЗ рекомендует ограничить добавленный сахар до 10% от суточной калорийности, а лучше — до 5%. В случае с вареньем лучше ограничиться двумя-тремя ложками в день. Максимум пять чайных ложек в день», — посоветовала диетолог.
Врач отметила, что многие варят варенье на зиму, чтобы извлекать пользу из ягод и фруктов даже в холодное время года.
«Если вас волнует не сама сладость варенья, а желание сохранить полезные свойства ягод, протирайте их с минимальным количеством сахара и замораживайте», — посоветовала гастроэнтеролог.
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