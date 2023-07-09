«Врачи тоже люди»: стало известно, как тратить меньше денег на услуги стоматолога

Многие пациенты врачей-стоматологов сталкиваются с проблемой высоких цен на лечение. Зачастую люди стараются выбрать наиболее дешевую клинику или процедуру. Однако это может повлиять на качество лечения и здоровье пациента.

Врач частной клиники эстетической стоматологии Диана Левчук рассказала, в каких случаях на приеме стоматолога можно сэкономить, а в каких это может только навредить.

На чем можно экономить

Клиника

Первое, на чем, по мнению эксперта, можно сэкономить — это сама клиника. Медицинские центры разного класса используют материалы разной ценовой категории.

«Дело в том, что в лечебных учреждениях бизнес-сегмента в принципе нет дешевых материалов и методов лечения. Это правило справедливо», — пояснила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также собеседница отметила, что нет смысла переплачивать и за услуги в клинике эконом-класса.

«Принципиально другое качество вы все равно не получите. Остальное — это просто маркетинг. Поэтому перед тем, как приходить в клинику, узнайте примерный порядок цен, с какими материалами и технологиями они работают, а дальше примите решение — какой вариант вам подойдет больше», — пояснила Левчук.

Виды лечения

По словам врача, никогда не стоит стыдиться признать, что цена на ту или иную услугу для вас высока.

«Врачи тоже люди, и они прекрасно понимают, что не все могут позволить себе самое дорогое лечение. Скорее всего, доктор подберет для вас вариант, который будет приемлем по качеству и по цене. Например, вам могут предложить несколько видов имплантации. Стоимость системы имплантации при этом может отличаться в разы», — добавила собеседница.

Однако ключевое значение, подчеркнула Левчук, будет иметь не сама система имплантации, а руки мастера, который будет проводить процедуру.

«Если быть честным с доктором, то всегда можно найти способ сэкономить от 10 до 40 процентов стоимости», — заявила врач.

На чем нельзя экономить

Диагностика

Перед началом лечения доктор должен обязательно сделать как минимум рентгеновские снимки.

«Без этого невозможно говорить о каком-то качестве лечения. Доктор не волшебник и он не может на глаз определить, что происходит внутри вашего зуба. Если рентгеновские снимки не дают полного представления, врач направит вас дополнительно на КТ», — подчеркнула врач.

Чем более точно доктор определит проблему, тем эффективнее и дешевле будет лечение, продолжила Левчук.

Профессиональная гигиена

К сожалению, далеко не все пациенты умеют правильно чистить зубы и не делают это регулярно. Но даже если вы соблюдаете все рекомендации, в домашних условиях просто невозможно избавиться от зубного камня и налета так же качественно, как в кабинете стоматолога. Именно поэтому врач не советует экономить на профессиональной гигиене.

«Абсолютно всем рекомендуется проходить эту процедуру раз в полгода. Болезнетворные бактерии, содержащиеся в зубном налете, могут приводить к различным стоматологическим проблемам. Самая серьезная из них – пародонтит. Это заболевание десен», — пояснила стоматолог.

Врач отметила, что это неизлечимый недуг, который может привести к потере здоровых зубов. Самая распространенная причина развития пародонтита — плохая гигиена полости рта.

«Микробы скапливаются, проникают в десны, вызывая воспаление. А затем и в костную ткань. В итоге ткани, которые удерживают зуб в лунке, разрушаются, и зуб выпадает. Средняя стоимость профгигиены полости рта по Москве — в районе четырех тыс. рублей, если по акции. Это не те деньги, из-за которых стоит отказаться от такой полезной услуги», — добавила Левчук.

Лечение с использованием оптики

Некоторые врачи не используют в лечении специальные инструменты. Однако наиболее эффективный результат можно получить, прибегнув к оптике. Специалист отметила, что в среднем лечение с использованием оптики стоит на 10-20 процентов дороже, но это качество, на котором не стоит экономить.

«Под микроскопом или с использованием другой оптики доктор может ювелирно проводить манипуляции. Это как смотреть на Луну с телескопом и без — разница огромна», — поделилась врач.

В стоматологии, объяснила Левчук, как и в любой другой области медицины, существует одно золотое правило: если вы хотите сэкономить — нужно обращаться к врачу как можно раньше.

«Не надо ждать момента, когда зубы начнут болеть и шататься, а десны кровоточить и воспаляться. Стоит посещать доктора раз в полгода для профилактического осмотра, а заодно делать профессиональную гигиену полости рта. Проблему всегда дешевле предотвратить, чем тратить деньги на лечение», — подытожила Левчук.

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