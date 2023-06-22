«Одной щетки точно недостаточно»: разбираемся, какие правила гигиены полости рта нарушают буквально все

Многие люди используют только одну зубную щетку для ухода за полостью рта. Этого достаточно лишь в редких случаях. Если вы не выиграли генетическую лотерею, то лучше запастись профессиональным набором средств гигиены.

Основательный подход к гигиене полости рта – это единственный способ не допустить образования кариеса, зубного камня и проблем с деснами.

«Так, после каждого приема пищи стоит использовать зубную нить. Также в повседневном вечернем уходе за зубами нужно применять ирригатор, который способен удалить остатки пищи из труднодоступных участков. Еще дома необходимо иметь скребок для языка и ополаскиватель для полости рта», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стоматолог Никита Жабин.

Регулярная гигиена полости рта является залогом здоровых зубов и десен. Однако раз в полгода нужно посещать стоматолога. Ведь полностью избавиться от зубного камня и пигментированного налета, который может возникнуть их-за хронических заболеваний и вредных привычек, поможет только специалист.

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