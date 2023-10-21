Звезды на вашей стороне: что ждет представителей всех знаков зодиака на следующей неделе

Заключительная неделя октября порадует представителей всех знаков зодиака. Негативное влияние коридора затмений снижается и, по мнению астрологов, буквально все почувствуют, как позитивные изменения уже спешат войти в их жизнь. Конечно, не обойдется и без мелких неприятностей, но кто предупрежден — тот вооружен.

Известная ясновидящая и астролог Инна Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 октября.

Овен

Овнов ждет очень насыщенная неделя. Судьба предоставит вам уникальный шанс выделиться на работе. Если до сих пор ваши старания никто не замечал, то на предстоящей неделе и руководство, и коллеги оценят ваш вклад в общее дело. Ожидайте новых предложений, а также повышения зарплаты.

Отношения с партнером будут радовать всю неделю. Ваш позитив и внутренний свет будут привлекать к вам новых людей — не упустите свой шанс, если вы одиноки!

Не растерять энергию помогут прогулки на свежем воздухе.

Телец

Тельцам придется вплотную заняться решением финансовых вопросов. В последнее время многие представители этого знака замечают, что деньги буквально испаряются. Звезды советуют записывать свои траты и не совершать импульсивных покупок.



Очень порадует предстоящая неделя влюбленных Тельцов. Смело делайте предложение любимой — вам не откажут.

На следующей неделе вас может одолеть бессонница. Постарайтесь соблюдать режим сна.

Близнецы

Близнецам на следующей неделе можно смело браться за учебу: курсы, мастер-классы, повышение квалификации — все знания, полученные этот период, пойдут вам на пользу.

Появится возможность наладить проблемные отношения в семье, а некоторые Близнецы примут решение расстаться с партнером. Одинокие Близнецы почувствуют себя в центре внимания. Звезды советуют приглядеться к своему окружению, ведь не исключено, что новая любовь где-то рядом с вами.

Фото: [ freepik.com ]

Рак

Упорный труд принесет успех Ракам на предстоящей неделе. Того, кто не уделит достаточного внимания работе, ждут выговоры от начальства. Не исключены досадные ошибки, которые будет очень непросто исправить. Будьте внимательны, советуют звезды.

В отношениях с любимым человеком тоже появятся проблемы. Будет очень сложно найти взаимопонимание. Постарайтесь контролировать свои эмоции, если не хотите, чтобы кризис затянулся надолго.

Откажитесь на грядущей неделе от вредной еды — могут напомнить о себе проблемы с ЖКТ.

Лев

Амбициозным Львам предстоит возглавить рабочий коллектив на предстоящей неделе. Ваши заслуги высоко оценит начальство и назначит на руководящую должность. Те, кто не стремится к карьерным высотам, получат предложение продвинуться на ступеньку выше. Соглашаться или нет — решать вам, но помните, такой шанс выпадает нечасто.

На следующей неделе ждите возвращения романтики в ваши отношения. Любимый человек порадует вас неожиданными сюрпризами и подарками.

Дева

Девам предстоит очень напряженная трудовая неделя. Ключом к успеху станет оптимизация процессов. Структурируйте информацию, планируйте, заполняйте таблицы — иначе хаос поглотит вас, и будет очень сложно сосредоточиться на решении задач.

Близкие люди на предстоящей неделе потребуют особенного внимания. Найдите время для семьи, позвоните пожилым родителям.

Фото: [ freepik.com ]

Весы

Весам-одиночкам по своей натуре придется научиться работать в команде. Только коллективный труд принесет успех в работе на предстоящей неделе.

Одиноких Весов ждут новые знакомства, но для этого нужно выбраться из дома. Семейные пары будут трогательно заботиться друг о друге — в любовных отношениях восстановится гармония.

Скорпион

На предстоящей неделе Скорпионы пойдут напролом к своей цели, но несмотря на успех, который будет сопутствовать всем вашим начинаниям, звезды советуют умерить свой пыл и рассказывать о себе поменьше. Не все будут рады вашим успехам и, к сожалению, зависть коллег станет вашим спутником надолго.

Зато в любовных отношениях Скорпионов ждет очень приятная неделя. Одинокие Скорпионы с удивлением узнают, что стали объектом чьих-то нежных чувств.

Стрелец

Стрельцам звезды прогнозируют саму обычную, спокойную трудовую неделю. Не будет никаких взлетов и падений на работе.



А вот в любовных отношениях вас ждут страсть и романтика. Неудивительно, что работа и карьера окажутся для вас на последнем месте.

Фото: [ freepik.com ]

Козерог

Монотонная работа, привычные задачи, обыкновенная офисная рутина ожидают Козерогов на предстоящей неделе. Разговор с начальством о повышении зарплаты стоит отложить на другое время, если не хотите навлечь на себя гнев руководства.

В семейных отношениях все будет тихо и спокойно. Уходящий октябрь уже заставил вас понервничать, поэтому наступает время гармонии и спокойствия.

Водолей

Водолеи, которые недовольны своим местом работы, на следующей неделе могут подыскать себе что-то новое. Ждите интересных предложений. Тем, кого устраивает, как складывается их карьера, неделя принесет новые задачи. Вы увидите много возможностей для карьерного роста. Дерзайте, ведь звезды на вашей стороне.

В любви вас ожидает не менее увлекательная неделя. Партнер может вас очень сильно удивить и даже шокировать. Стараясь угодить любимому человеку, не забывайте и о себе.

Рыбы

Мечтательным Рыбам на следующей неделе предстоит потрудиться. Работы будет очень много, вы почувствуете себя тонущими в водовороте дел. Звезды советуют слушать свою природную интуицию — именно ее подсказки приведут вас к успеху.

Тем, кто одинок, неделя не предвещает никаких встреч. Посвятите это время себе, возможно, пришло время заняться любимым хобби. Семейным Рыбам будет непросто достичь взаимопонимания с партнером. Звезды советуют просто перетерпеть этот период, ведь из-за туч всегда выглядывает солнце.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, как простая булавка может защитить от порчи и сглаза.